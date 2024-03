Real prvi učesnik plej-ofa Evrolige

Real je pobjedom na parketu Virtusa 89:74 i teoretski obezbijedio plasman u plej-of Evrolige.

Izvjesno je da će Madriđani sa prve pozicije krenuti u odbranu titule prvaka Evrope.

Real trenutno na vrhu tabele ima tri pobjede više od Barselone, pet kola prije kraja ligaškog dijela takmičenja.

With yesterday’s win, @RMBaloncesto becomes the first team to secure a spot in the Playoffs pic.twitter.com/XqDHLrQkMa