Rebrača: Jokić najbolji srpski košarkaš svih vremena

Nekadašnji košarkaš Željko Rebrača izjavio je danas da je centar Denvera Nikola Jokić najbolji srpski igrač svih vremena.

Denver je osvojio prvi put u istoriji šampionsku titulu u NBA ligi, pošto je jutros u petoj utakmici pobijedio Majami rezultatom 94:89. Denver je u seriji slavio sa 4:1. Jokić je proglašen za najkorisnijeg igrača (MVP) finalne serije.

Rebrača je za Tanjug prokomentarisao igru Jokića, kao i trijumf srpskog tenisera Novaka Đokovića na Rolan Garosu. Đoković je prije dva dana trijumfom u Parizu stigao do 23. grend slem trofeja u karijeri.

"Mislim da ne razumeju mentalitet nas Srba. Malo smo specifični i tvrdoglavi, možemo da idemo u dva pravca, u onaj pozitivan, ali nekada i u onaj negativan. U istoriji smo videli dominaciju u timskim sportovima, a sada i u individualnim. Imamo sada dva najbolja igrača na svetu, Đokovića u tenisu, a Jokića u košarci. Pokazali smo da možemo i da ne odustajemo. Ono što je najbitnije je neodustajanje i verovanje u taj krajnji cilj", rekao je Rebrača za Tanjug.

Jokić je na petom meču za Denver postigao 28 poena i imao 16 skokova i četiri asistencije

"Jokić je naš najbolji košarkaš svih vremena, verovatno i evropski. On je trenutno najbolji igrač sveta. Jokić je trenutno košarkaška anomalija, koji pokazuje da ne mora da bude fizički građen da bi uspeo. On je momak koji dominira ne samo asistiranjem i skokovima, već čini saigrače boljim, to je nešto neverovatno. Ja mu skidam kapu na svemu što je uradio i pokazao", dodao je Rebrača.

On je podsjetio da je Jokić dva puta u karijeri bio proglašen za MVP regularnog dijela sezone u NBA ligi.

"Imao je mnogo kritičara posle osvajanja dve titule MVP u regularnom delu sezone NBA lige, sada je osvojio šampionski prsten i proglašen je za MVP finala. Ne znam šta više može u košarci da se uradi", dodao je Rebrača.

Nekadašnji srpski igrač tvrdi da se evropska košarka po kvalitetu približila NBA ligi.

"Mnogo evropskih košarkaša dominira u NBA ligi. Nije to tako bilo ranije. Možemo da budemo ponosni na to. Možemo i mi iz Srbije da budemo ponosni, jer imamo najboljeg košarkaša na svetu. Najbolji tim Evrolige teško da može da dobije najbolji klub iz NBA. Međutim, verujem da evropski timovi mogu da pobede klubove NBA lige", zaključio je Rebrača.