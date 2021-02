Rekord karijere Vasilija Micića

Srpski reprezentativac Vasilije Micić odigrao je jedan od najboljih mečeva karijere.

Svakako je najefikasniji i po broju postignutih poena i po indeksnim poenima.

U pobjedi Efesa nad Fenerbahčeom (104:76), Micić je postigao 37 poena.

Gađao je 4/6 za dva, 6/6 za tri i 11/11 sa linije za slobodna bacanja.

This time, Micic would not be DENIED #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/nMzdiJMRvi