Repeša besplatno naredne dvije utakmice na klupi BiH

Novi selektor košarkaške reprezentacije BiH Jasmin Repeša danas je održao svoju prvu konferenciju za medije uoči početka priprema za kvalifikacione utakmice za Svjetsko prvenstvo koje bh. tim igra protiv Finske i Češke.

Prvi meč u četvrtom ciklusu kvalifikacija košarkaši BiH igraju 13. septembra protiv Finske u Espou, dok tri dana kasnije u Sarajevu dočekuju Češku.

"Prije svega, Vujoševiću želim brz oporavak, stručnjaku i kolegi koji je zadužio ove prostore svojim dosadašnjim radom. Svima bi bilo drago da njegovo zdravlje krene nabolje. Nastavljam njegov projekt, ovo je njegov spisak. Mislim da će i on biti zadovoljan da taj njegov razvoj doživi nastavak", izjavio je Repeša.

On je prihvatio poziv KSBiH sa željom da pomogne reprezentaciji i bh. košarci uopšte.

"Zahvalan sam igračima na odazivu, njihovoj želji i volji da daju sve za dobar rezultat. Imamo problem s igračima jer ne mogu svi biti prisutni odmah, to je otežavajuća okolnost. To je problem svih ostalih reprezentacija pa će prevladati želja i volja za boljim rezultatom. Nema trenera koji u tri dana može napraviti sistem za prevagu. Pohvaljujem i članove UO koji su pokazali želju i volju da me dovedu, to nije bilo u mojim planovima jer sam imao zakazan septembar, ali mislim da je ovo minimum koji kao slobodan trener mogu napraviti u ovom momentu, odnosno da pomognem. Odlučio sam da to napravimo svi zajedno, ja, igrači, UO, mediji. Pozitivne poruke su nam jako bitne, želimo da reprezentacija izgleda kako želi svaki navijač. Svi se trebamo posvetiti ovom projektu strašno bitnom za bh. košarka. Svi na svoj način moramo pomoći kako bismo bili ponosni", rekao je novi selektor košarkaške reprezentacije BiH.

Protivnici tima BiH su jako nezgodni.

"Nisam došao da radim revolucije u dvije sedmice, nego da pomognem te da zajedno napravimo što bolji rezultat. Radi se o stravično neugodnim reprezentacijama, ako im dozvolite da igraju svoju igru, mogu svakoga dobiti. Finska je jako agresivna, rastrčana i agresivna u skoku u napadu te postiže mnogo laganih poena. Tada ih je teško stizati. Češka je također neugodna. Dobio sam ih s Hrvatskom, ali su se kasnije revanširali. Imamo više kvalitete i talenta, ali da bismo pobijedili, moramo biti barem ravnopravni", kazao je Repeša.

On vjeruje da reprezentacija BiH ima šanse za plasman na SP.

"Uvijek treba vjerovati, tada postoji mogućnost i potreban nam je taj pristup iako će biti teško. Ova reprezentacija ima visoku perspektivu, dva mlada igrača u NBA ligi, kao i iskusne prave klupske igrače koji su spremni da pomognu mlađim igračima. Budućnost bh. košarke ne bi trebala biti upitna. Igrače treba poštovati, svi bi htjeli biti danas ovdje, ali im klubovi ne dopuštaju", jasan je bio novi selektor Zamjeva.

Generalni sekretar KSBiH u ostavci, Dubravko Barbarić, otkrio je detalje dogovora s Repešom.

"Nekoliko dana prije početka priprema smo ostali bez selektora. Lično sam se uključio u proces razumijevajući težinu situacije te sam zajedno s članom Upravnog odbora Daliborom Milošom preuzeo odgovornost pronalaska najboljeg rješenja za reprezentaciju BiH i buduće planove KSBiH. Duško Vujošević je morao odstupiti s dužnosti zbog zdravstvenog stanja te će se pripremati za operativni zahvat, a KSBiH mu želi sve nabolje, dobro zdravlje i brz oporavak. Nastavit ćemo njegovim putem, imati pozitivan stav prema košarci i reprezentativnom dresu. Pregovore s Repešom smo riješili za vikend, dogovorili smo da ove dvije utakmice i ovaj ciklus priprema Repeša odradi volonterski zbog situacije u KSBiH. Što se tiče daljeg angažmana, o njemu ćemo razgovarati kad dođe vrijeme. Sada idemo riješiti ove dvije utakmice u našu korist", izjavio je Barbarić.

Potom se novinarima obratio i Siniša Kovačević, direktor reprezentacije BiH.

"Danas počinjemo okupljanje, a 11. septembra putujemo u Finsku, gdje dva dana kasnije igramo utakmicu od 18:00 sati. Vraćamo se 14. septrembra, a 16. igramo protiv Češke", zaključio je Barbarić.

U ovaj ciklus reprezentacija BiH prenijela je osam bodova i zauzima posljednje mjesto u grupi K. Na SP će se plasirati po tri ekipe iz četiri grupe.

(Klix.ba)