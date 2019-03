Repeša grmio na igrače na engleskom pa počeo da psuje na hrvatskom

Košarkaši Budućnosti pobijedili su na svom parketu Zadar 75:69 u posljednjem meču 20. kola ABA lige.

Tokom većeg dijela utakmice ekipa Jasmina Repeše se mučila kako bi prelomila rezultat u svoju korist, a u tome je uspjela tek u posljednjih nekoliko minuta.

Baš iz tog razloga trener Podgodičana bio je bijesan, pa je tokom jednog od tajm-auta, pokušao malo na engleskom, a malo i uz pomoć psovki na hrvatskom jeziku, da prodrma svoje košarkaše, prenosi "Telegraf.rs".

"They are in bonus, this is not private party", dio je na engleskom koji je izgovorio Repeša, a onda je nastavio na hrvatskom.

Da podsjetimo, do kraja regularnog dijela ABA lige ostalo je još dva kola, i tada će biti poznat konačan raspored ekipa pred plej-of.