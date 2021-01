Hrvatski trener Jasmin Repeša ponovo je imao neprijatnu situaciju.

Trener Pezara je 28. decembra, u meču njegovog tima protiv Trsta, vukao za kosu i udario Henrija Dela.

Sada je udario 28-godišnjeg Simonea Zanotija.

Kratak fitilj hrvatskog trenera i nova neprijatna situacija.

Jasmin Repesa has something to say to Zanottipic.twitter.com/nUyJJtN83z via @loupaya