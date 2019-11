Reset Igokee za "fenjeraški" derbi

Iako svaka utakmica u ABA ligi ima određenu težinu i značaj, nedjeljno gostovanje Zadra u Laktašima (20 časova) za košarkaše Igokee moglo bi se okarakterisati kao jedno od najvažnijih za ovu ekipu ove sezone.

Prvenstveno zbog toga što su oba rivala u novu sezonu regionalne lige ušli serijom od četiri poraza i pobjeda nad direktnim rivalom bila bi značajna kako na psihološkom tako i takmičarskom planu.

Ono što je novo kada je pitanju domaći tim su novi trener, ali i jedan novi igrač ali nije nikakva novina za Dragana Bajića, jer je iskusni stručnjak i ranije preuzimao "igose" u "čupavim" situacijama. On kaže da sadašnji roster ima kvalitet za znatno bolju igru i rezultate i da mu je trenutno najveći zadatak da ekipu podigne na psihološkom nivou.

"Pokušao sam da kroz razgovor i treninge vratim igračima samopouzdanje. Kazao sam da ću uvijek stati iza njih, da ih gledam kao svoju djecu i da smo svi porodica. Ono što tražim za uzvrat je da na terenu ispoštuju sve što radimo na treninzima. Ne znam koliko su u ovom trenutku u stanju da to urade ali učinićemo sve što je moguće da što spremniji dočekamo Zadar", kazao je Bajić i dodao da će uoči meča odlučiti da li će novopristigli Amerikanac Majk Grin dobiti priliku da zaigra.

Oba tima su na začelju tabele. Nekadašnji hrvatski reprezentativac, a sada prvotimac Igokee Marko Tomas ne sumnja da će bodovi ostati u Laktašima.

"Treba da se zaborave prve četiri utakmice. Moramo se resetovati i krenuti kao da je početak prvenstva. Svi smo mi svjesni u kakvoj se situaciji nalazimo, a mnogo naših igrača je već bilo u sličnom momentu. U sportu postoji samo pogled prema budućnosti. Treba da sakupiti snage i uraditi sve da dođemo do pobjede. Imamo četiri poraza, a u tri utakmice veoma lako se moglo okrenuti da pobijedimo, ali to se nije desilo. Zadar je isto u teškoj situaciji i vjerujem da možemo doći do prve pobjede", kaže Tomas.