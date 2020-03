Rješenje za završetak sezone u Evroligi postoji?

Sezona u košarkaškoj Evroligi je u prekidu usljed pandemije koju je izazvao virus korona i nije poznato kako će se i da li će se uopšte ona završiti.

Međutim, Amerikanac iz redova Efesa Kris Singlton ima rješenje, prenisi RTS.

Košarka je stala u cijelom svijetu, a najbliži nastavku takmičenja su Kinezi. Međutim, nastavak sezone u Evropi se za sada ne nazire.

Igrači širom svijeta su u karantinu, prinuđeni da sjede kod kuće i eventualno u njoj nekako upražnjavaju košarku.

Uz to, oni imaju i više nego dovoljno vrmena za razmišljanje, a mnogi od njih razmišljaju o tome kako će se i da li će se sezona uopšte nastaviti.

S tim u vezi oglasio se centar Efesa, Amerikanac Kris Singlton, koji smatra da je rješenje za finiširanje sezone u Evroligi sistem koledž ”Martovskog ludila”, odnosno igranja po jedne utakmice do dobijanja četiri tima koja bi igrala na klasičnom fajnal-foru.

"Za Evroligu i vlasnike njenih timova: Znam da pokušavate da sprovedete model poslovanja NBA, ali mislim da biste ove godine mogli da probate sa NCAA modelom Martovskog ludila umjesto doigravanja i to samo ovaj put", predložio je odlični centar putem Twittera.

Čelnici Evrolige se nisu konkretno izjašnjavali o mogućim scenarijima, kao što su to učinili njihovi uzori iz NBA lige, o čemu je nedavno govorio komesar Adam Silver.

To @EuroLeague and the owners that form it: I know you guys have been trying to follow the @NBA model of business but what about for this year and this year only, we use the Ncaa March madness as our 1-time Model!