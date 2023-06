Rodman tvrdi da je Jokić bolji od Birda (VIDEO)

Ikona NBA lige Denis Rodman gostovao je u jednom podkastu, a tu se provukla i tema poređenja sadašnje košarke s onom koja se igrala u njegovo vrijeme. On je tu ubacio da je Nikola Jokić puno bolji od legende, Lerija Birda.

Rodman je krajem osamdesetih i tokom 90-ih godina prošlog vijeka bio poznat kao jedan od najboljih defanzivaca igrajući za Detroit Pistonse, Čikago Bulse i San Antonio Sparse. Poznat je po svom kontroverznom ponašanju, gdje pogotovo prednjači njegov stil oblačenja.

Ipak, on smatra da asovi koji su tada nastupali u NBA ne bi mogli parirati današnjima. Kao primjer je uzeo jednog od najboljih igrača u istoriji Lerija Birda.

"Da Leri Bird igra danas, bio bi u Evropi. Igrao bi tamo negdje. Njegov stil je pasao Bostonu u osamdesetim. Ne podcjenjujem ga, nimalo. Bio je sjajan igrač u svoje vrijeme, kao što sam bio i ja" rekao je Rodman.

Potom je dodao da je Nikola Jokić puno bolji igrač nego što je to bio Bird.

"Bože, koliko je momak iz Denvera samo spor, ali mislim da je stvarno bolji od Birda ako gledamo današnju košarku" dodao je Rodman.

Leri Bird je legenda Bostona. Kao član Seltiksa bio je prvak tri puta (1981., 1984. i 1986.), a bio je tri puta MVP lige (1984., 1985., 1986.). Bird je jedini igrač koji je osvojio tri MVP-ja u nizu, a Jokić je bio veoma blizu, iako je nagrada na kraju otišla u ruke Džoelu Embidu, prenosi "Avaz".

Bird je uz sve to bio i član orginalnog "Drim Tima" koji je igrao na Olimpijskim igrama 1992. godine u Barseloni.

“If Larry Bird played in this era, I think he'd be in Europe... I think [Nikola Jokic] from Denver is way better than him.” Dennis Rodman says the Celtics legend wouldn't stand a chance in today's NBA (via @vladtv)pic.twitter.com/T2uyANaZ7g