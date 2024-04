Rudi Fernandes završava karijeru na kraju sezone

Legendarni španski košarkaš Rudi Fernandes izjavio je u četvrtak da će na kraju ove sezone okončati karijeru.

On je to saopštio novinarima na konferenciji pred meč Reala u Evroligi protiv Baskonije (petak, 20:30).

Iako nije izgovorio riječ "povlačenje", na osnovu Rudijevih reči jasno je da će mu ova sezona biti i posljednja u karijeri.

"Star sam i polako počinjem da mislim o drugim stvarima, o porodici prije svega. Ostalo mi je još nekoliko mjeseci i nadam se da ću doprinjeti ekipi. Osjećam se voljenim i ovo je kraj, ali ima još nekoliko mjeseci da uživam sa saigračima", rekao je Rudi.

Fernandes je 2002. godine počeo karijeru u Huventudu.

Od 2012. godine je bez prekida nosio dres madridskog Reala sa kojim je osvajao sve što se moglo osvojiti, kao i sa reprezentacijom Španije čiji je bio jedan od simbola proteklih 15 godina.

Tri sezone nosio je dres Portlanda (2008-2011).

BREAKING: Rudy Fernandez announcing this is going to be his last season playing basketballpic.twitter.com/nXsmRXHnSu