Šabaz Nejpir se dirljivim riječima oprostio od Olimpije iz Milana

Ekipa Crvene zvezde veoma aktivno radi ovog ljeta na jačanju ekipe koja se po svemu sudeći sklapa za najveće moguće domete.

Najveće pojačanje ovog ljeta je i Šabaz Nejpir, plejmejker koji je stigao iz Olimpije iz Milana.

Nejpir je u Crvenoj zvezdi dobio i jedan od najvećih ugovora u njenoj istoriji, te se od njega i očekuje da bude lider na terenu.

Stiže iz Olimpije iz Milana, gdje je proveo prethodnih pet mjeseci, želio je italijanski klub i da ga zadrži, no, Nejpir i nije baš želio da ostane u "prijestonici mode", već se preselio u Beograd, gdje je potpisao dvogodišnji u govor sa ekipom sa Malog Kalemegdana.

Ipak, Nejpir nije zaboravio sada svoj bivši klub i na veoma dirljiv način se oprostio od njega.

"Hvala što ste me primilili u svoju porodicu širom otvorenih ruku. Čak iako je bilo samo za pet mjeseci, naučio sam toliko mnogo i uživao sam u svakom momentu koji smo imali takmičeći se i predstavljati vas kao klub. Mojim saigračima, trenerima, hvala što ste me prihvatili i vjerovali u mene. Stekao sam poznanstva za čitav život i neke nezaboravne uspomene. Fiziterapeutima, doktorima, Justino, Fede, Ale, Lupo, Pepo, Andrea i svako ko radi 'iza scene'... Hvala vam. Navijači, hvala što ste me motivisali, vjerovali u mene i podržavali nas. Čak iako sam ovdje bio kraće nego očekivano, otišli smo različitim putevima, ali ću zauvijek gajiti ljubav i poštovanje prema svima i zaista mislim to iz dubine svog srca."