Sahranjen Duda Ivković

​Najveća košarkaška imena ispratila su danas na vječni počinak preminulog Dušana Ivkovića.

Vlade Divac, Željko Obradović, Žarko Paspalj, Nikola Peković, Vasilis Spanulis, Nenad Krstić samo su neka od velikih imena iz svijeta košarke koja su došla na sahranu legendarnog trenera.

Ivković je umro u četvrtak u 78. godini od posledica vode u plućima.

(B92)

Vasilis Spanoulis and Zeljko Obradovic in Belgrade's cemetery to say the last goodbye to Duda pic.twitter.com/XVkHfhUgoo