Šakota: Mornar u svakom pogledu bio bolji

Trener košarkaša Crvene zvezde Dragan Šakota izjavio je večeras da njegov tim u susretu s Mornarom u Baru nije uspio da igra onako kako su željeli.

"Čestitam protivniku koji je u svakom pogledu bio bolji. Mi nismo uspeli da uspostavimo igru kakvu smo želeli i kakvu možemo i ispod koša i na periferiji.Naši problemi se ne tiču nikoga, to je činjenica i sa tim treba da se borimo. Tako je to kad igraš Evroligu", rekao je Šakota na konferenciji za medije posle meča.

Crveno-bijeli su u Baru izgubili sa 71:63, što im je sedmi poraz u ABA ligi.

"Sve se nekako događa u lošem momentu, ovo je četvrta utakmica u sedam dana. Očigledno nismo izdržali. Protivnik je bio veoma motivisan i dobro je odigrao. Sve čestitke", rekao je Šakota.

On je istakao da je Mornar odigrao dobro u odbrani, kao i da je dobar start rivala odredio tok meča.

"Mi smo u poslednji čas ostali bez jedinog plejmejkera, nismo mogli da organizujemo napade i došlo je do konfuzije koja nas je koštala tog početnog razultata i velike razlike koja je odredila tok utakmice i psihologiju. Počeli smo dobro u odbrani u drugom poluvremenu, ali u napadu nismo to povezali, pa je razlika ostala velika. Došli smo ambicijom da pobedimo i znamo da nam je to bila bitna utakmica. Ipak smo se na putu do Bara istrošili. Da smo pobedili, bili bismo bezbedni, ali sa tri pobede kod kuće mi smo i teoretski u plej-ofu", zaključio je Šakota.