Šakota: Nije tačno da sam otišao zbog zdravstvenih problema

Dragan Šakota, bivši trener Crvene zvezde, dao je opširan intervju za grčke medije.

Dragan Šakota je prošle godine sjeo na klupu Crvene zvezde kao zamjena za Milana Tomića koji je počeo sezonu, pa napustio "crveno-bijele".

Po okončanoj sezoni, Šakota se rastao sa Zvezdom, vratio se u Grčku, a ekipu je preuzeo njen nekadašnji košarkaš, Saša Obradović.

Sada je gospodin Šakota ponovo u Atini i dao je jedan opširniji intervju za SDNA.

"Ne sviđa mi se što mnogi pričaju da sam Zvezdu napustio iz zdravstvenih razloga, to nije tačno. Predsednik Zvezde to zna, znaju igrači... Imao sam problem za dva putovanja zbog operacije proširenih vena, što je isto kao da vam neko vadi zub. Sada sam odlično, ukoliko bih dobio novi izazov ja bih ga prihvatio. Ovakvi poslovi su poslednjih godina sve lakši i lakši, kao programiranje, gradiš tim kockicu po kockicku", kaže Šakota.

Objasnio je bivši Zvezdin trener i situaciju u Srbiji, koju je poredio sa Grčkom, gdje je stanje u javnosti veoma slično.

"Srbija je jako slična Grčkoj. Veliki timovi imaju visoke ciljeve, koji nekada nisu realni. Crvena zvezda je sklopila dobar tim i svi su odmah rekli da će ići na fajnal for, a to je pogrešno. To u startu ograniči ekipu. Zvezdin tim je bio dobar, trebalo mu je par korekcija, ali kako možete tražiti od ekipe fajnal for kada samo Perperoglu ima iskustva igranja istog? Ljudi se lako upecaju na visoku ambiciju, to zna da bude jako teško za ekipu. Kada sam ja došao, posao mi je bio da ispravim greške, a u tome sam dobar", ispričao je Šakota, prenosi B92.net.