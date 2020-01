Šakota: Važno protiv Cibone, "zakuvalo" se na tabeli

Trener košarkaša Crvene zvezde Dragan Šakota izjavio je danas da je utakmica 16. kola ABA lige protiv Cibone izuzetno važna jer se "zakuvalo" na tabeli.

Crveno-bijeli se vraćaju na regionalni kolosjek, nakon što su doživjeli dva poraza u Evroligi, od Žalgirisa i Albe na domaćem terenu.

"Sa rezultatima u poslednje vreme prilično se 'zakuvalo' na tabeli, a mi smo u situaciji da je svaka utakmica mnogo važna. Nema priče o snazi protivnika, o okolnostima, već su važne samo pobede. Sledi nam meč sa ekipom koja je odigrala dobre utakmice u Beogradu, pobedili su Megu, protiv FMP-a su vodili 15 razlike u jednom trenutku, što znači da ćemo morati da odigramo sa punom koncentracijom i uz maksimalan respekt", rekao je trener crveno-belih, a prenosi klupski sajt.

Centar crveno-bijelih Ognjen Kuzmić podsjetio je da je ABA liga najvažnije takmičenje.

"To uvek kažemo, sada smo u poziciji da pobedama uđemo u prva četiri što je i osnovni cilj, a onda u plej-ofu da pravimo dalje korake. Da bismo do toga došli moramo da se maksimalno fokusiramo na svakog protivnika i da ga maksimalno ozbiljno shvatimo. Samo tako možemo da dođemo do rezultata. Posle dve vrlo teške utakmice u dva dana, imali smo vikend da se pripremimo za Cibonu i uz ozbiljan pristup verujem da ćemo doći do pobede", rekao je Kuzmić.

Utakmica između Crvene zvezde i Cibone igra se sutra od 18 sati u dvorani Aleksandar Nikolić.