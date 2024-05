Sansi otpustili trenera

Finiks Sansi su bili među favoritia na Zapadnoj konferenciji NBA lige, a nakon što ih je Minesota sa 4:0 eliminisala u prvoj rundi plej-ofa postalo je jasno da je vrijeme za promjene u Arizoni.

I platio je trener – otpušten je Frenk Vogel, stručnjak koji je ljetos stigao u Finiks umjesto Montija Vilijamsa.

Sansi nisu igrali dobru košarku kao posljednjih godina, nezadovoljstvo su iskazale i najveće zvijezde prije svih, Kevin Durent i Devin Buker, pa je i moglo da se nasluti da će doći do rastanka.

Vogel ima šampionski prsten sa LA Lejkersima, a u Finiksu bi trebalo da ga naslijedi još jedan bivši šampion – Majk Budenholzer, prenosi CDM.

Mike Budenholzer is emerging as the frontrunner to become the Phoenix Suns’ next coach, sources tell ESPN. pic.twitter.com/chkIqrwxnP