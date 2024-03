Sansi znatno oslabljeni pred duel sa Denverom

Ne zna se hoće li košarkaši Finiks sansa Jusuf Nurkić i Bredli Bil igrati u meču protiv Denvera.

Vjerovatno neće izaći na megdan protiv srpskog košarkaša Nikole Jokića i čini se da će Sansi biti drastično oslabljeni, pogotovo zbog neigranja Nurkića.

Reprezentativac Bosne i Hercegovine se povrijedio na utakmici Finiksa i San Antonija prije dvije noći, pošto je stao na nogu Džeremija Sočana.

Prema medicinskom izveštaju, uganuo je članak desne noge i nije trenirao sa ekipom pred duel sa Nagetsima.

Bredli Bil ima problema s domalim prstom na desnoj ruci.

Nurkić je vrlo važan u defanzivi, tako da bi Jokić mogao mnogo da profitira ukoliko ga s druge strane ne bude bilo.

Zanimljivo je da su Sansi izgubili sve četiri utakmice koje je Nurkić propustio ove sezone.

#Suns injury report at #Nuggets: QUESTIONABLE: Bradley Beal (right ring finger sprain) and Jusuf Nurkic (right ankle sprain). OUT: Damion Lee (knee).