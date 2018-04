Saopštenje SKK Borac 1947 povodom rada uprave OKK Borac

SKK Borac 1947 optužio je banjalučkog advokata Nenada Baroša da je u petak, 20. aprila, pokušao protivpravno pokušao da obije vrata i uđe u službene prostorije kluba u kojima se nalaze oprema, sportske sprave i trofeji ovog sportskog kolektiva.

U saopštenju, koje je izdao SKK Borac, se navodi da je Baroš zajedno sa Aranđelom Mišanom u zabludu doveo bravara Atka Pašalića da im pomogne da obiju bravu.

"Dana 20. aprila u 9 časova advokat iz Banjaluke Nenad Baroš (36) i Aranđel Mišan (44) zatečeni su u izvršenju krivičnog djela jer su nasilno, protivpravno bez pravnog osnova a to je izvršni akt nadležnog suda pokušali da, preko bravara Atke Pašalića kojeg su doveli u zabludu, obiju i uđu u posjed službenih prostorija Košarkaškog kluba Borac u kojima se nalaze namještaj, oprema, sportske sprave i trofeji našeg sportskog kolektiva koji je osnovan 1947. godine", navodi se u saopštenju kluba.

Vukašin Božić, predsjednik Skupštine SKK Borac 1947 je, kako se navodi, zatekao iste u pokušaju provale i pozvao policiju.

"Nakon što sam iste zatekao u izvršenju ovog krivičnog djela pozvao sam policijske službenike koji su uzeli podatke i konstatovali činjenice, a nakon toga sam kod dežurnog inspektora MUP-a dao izjavu i podnio krivičnu prijavu za ovo krivično djelo. Iz MUP-a je Tužilaštvu dostavljen Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu. Izvršioci ovih radnji su navodno iste počinili u ime Omladinskog košarkaškog kluba Borac koji je sasvim drugo pravno lice i koji je osnovan 2012. godine", navodi se u saopštenju koje je medijima proslijedio Božić.

Dalje se navodi da Baroš već duže vrijeme pokušava "da ukrade identitet, istoriju i tradiciju SKK Borac".

"Predstavnici ovog kluba koje predvode advokati braća Baroš već duže vrijeme, na raznorazne protivpravne načine, pokušavaju da ukradu identitet, istoriju i tradiciju izvornog košarkaškog kluba Borac. Ovo je samo jedan od takvih pokušaja. Isti zaboravljaju da istorija, tradicija i identitet tog omladinskog košarkaškog kluba počinje sa 2012. godinom", tvrde u saopštenju i dodaju:

"Ovim putem, uz naprijed navedeno, želim da upoznam javnost da košarkaški klub Borac Banjaluka, čiji sam bio dugogodišnji igrač i direktor, već duži vremenski period pokušava da vrati svoj stari naziv na Osnovnom sudu u Banjaluci. Poslije posljednjeg imena Srpski košarkaški klub Banjalučka pivara, sada nosi naziv Srpski košarkaški klub Borac 1947 Banja Luka. Veoma je važna činjenica da sve vrijeme postojanja i više promjena naziva postoji pravni kontinuitet našeg kluba. Klub je kroz svoju istoriju, uz KK Borac, nastupao i nosio nazive i KK Borac Incel, KK Borac Borovica, KK Borac Nektar, SKK Banjalučka pivara i SKK BORAC 1947. Uz ovaj poslednji naziv klub u narednom periodu nastavlja svoj rad i djelovanje".

Božić u saopštenju navodi da "unazad nešto više od pola godine dio uprave Omladinskog košarkaškog kluba Borac (2012. godina) kao posebnog pravnog lica koji predstavljaju advokati braća Nenad i Predrag Baroš pokušavaju da raznim protivpravnim radnjama ukradu identitet izvornog KK Borac i da za OKK Borac prisvoje istoriju, tradiciju, prostorije, opremu, sprave i trofeje koji su vlasništvo našeg kluba koji je osnovan prije više od 70 godina".

"U tim činjenicama je i geneza sukoba dvije struje u OKK Borac koja se desila i javno eskalirala od sredine februara ove godine jer se takvim radnjama suprotstavio drugi (košarkaški) dio uprave i rukovodstva ovog kluba koji su predstavljali Nenad Ignjatić i Bojan Božić... Naravno uz naprijed navedeno postojali su i suprotstvljeni stavovi oko načina vođenja kluba. Više je razloga koji su bili odlučujući da se u to vrijeme javno ne oglašavam i dam svoj stav i mišljenje vezano za događanja u OKK Borac. Ne bih to učinio ni sada da se nije desio nastavak jedne siledžijske, prevarantske pa i kriminalne politike u kojoj se ne biraju sredstva da se dođe do njima zacrtanog cilja", navodi Božić u saopštenju.

On kaže da je njegova namjera bila da se opširnijim saopštenjem za javnost obrati nakon završetka takmičarske sezone i "bar djelimično pojasni stanje stvari".

"Taj dio uprave OKK Borac nesporno ne posjeduje nikakav košarkaški kapacitet što je, ispostavilo se, problem kada je u pitanju donošenje raznih odluka iz te oblasti djelovanja kluba, a finansijski kapacitet istih je na veoma skromnom nivou. Predstavljaju se kao aktivisti udruženja 'Treća smjena' (!????!), ali djeluju 'kao sekta'. Nisu mi poznate činjenice da li su zvanično registrovani i koji su im ciljevi i zadaci djelovanja. Zato su se veoma obilno služili obmanjivanjem javnosti kako u pogledu provođenja nepostojećih odluka Upravnog odbora, lažnim predstavljanjem i davanjem saopštenja uz logo tj. amblem našeg KK Borac iz 1947. godine, lažnim podnošenjem odnosno prijavljivanjem krivičnog djela prema Nenadu Ignjatiću (uz napomenu da je lažno prijavljivanje krivičnog djela krivično djelo) te na taj način vršili pritisak i ucjenjivali istoga, neovlaštenim prisvajanjem raznih aktivnosti koje pripadaju ne tom nego našem KK Borac, radnjama na Osnovnom sudu u postupku promjena naziva i drugim promjenama za naš klub izvan datih ovlaštenja koja su bila prije više od pola godine, kao i, na čudan način u to vrijeme, nestankom jednog od pečata našeg kluba, pristupanju rekonstrukciji naših prostorija bez naše saglasnosti za koje smo jedno vrijeme dozvolili korištenje zbog zdravijeg, košarkaškog dijela OKK Borac dok taj dio uprave koji je sklon naprijed navedenom nikada nije imao ključeve prostorija", tvrdi se u saopštenju.

Dalje se navodi da su braća Baroš "vršili pritisak na drugi dio kluba (Ignjatić – Božić) da podnošenjem raznih zahtjeva prema Gradu Banja Luka prave štetu pravnim interesima izvornog KK Borac, te vršili pravne zavrzlame oko Statuta kluba, ali i niz drugih gluposti".

"Kao nastavak takvih aktivnosti svakako spada i puč u OKK Borac koji su organizovali preko njima bliskih igrača (braći Lončar), koji su za sobom povukli još jedan dio igrača. Ja sam čovjek koji stvari naziva pravim imenom, a takva aktivnost u koju su uvučeni igrači i jeste puč jer su oni na ružan, providan i ucjenjivački način iskočili iz prava i obaveza koja im pripadaju i stali na stranu jednog dijela uprave kluba. Time su svi zajedno pokazali da ozbiljan klub ustvari ne postoji", stoji u saopštenju SKK Borac 1947.