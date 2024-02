Šarlot se oglasio zbog Pokuševskog

​Srpski košarkaš Aleksej Pokuševski novi je igrač NBA ekipe Šarlota, objavio je klub iz Sjeverne Karoline.

Mladi košarkaš je prošle nedjelje dobio otkaz u ekipi Oklahome nakon četiri sezone.

"Pokuševski, 17. u ukupnom izboru na NBA draftu 2020, nastupio je u 150 utakmica u četiri sezone (2020-24) sa Oklahomom, postižući u prosjeku 7,5 poena, 4,7 skokova i 2 asistencije za 20,6 minuta po utakmici. U 10 nastupa ove sezone zabilježio je 1,2 poena i 1 skok za 6 minuta", stoji u objavi Šarlota na klupskom sajtu.

Dvadesetdvogodišnji Srbin je, kako se dodaje, tri profesionalne sezone (2017-20) proveo u Grčkoj u ekipi Olimpijakosa, gdje je postao najmlađi igrač u istoriji tima koji je igrao u Evroligi (17 godina, 83 dana).

Podsjetimo, prije tri sedmice, igrač Šarlota postao je i Vasilije Micić, prenosi "b92".

