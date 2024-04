Šarlot srušio Orlando: Micić blizu dabl-dabla, Pokuševski dvocifren

Košarkaši Šarlot Hornetsa su savladali Orlando Medžik sa 124:115, u okviru NBA lige.

Orlando se trenutno nalazi na petom mjestu Istoka sa 45 pobjeda i 32 poraza, dok je Šarlot na 13. poziciji sa skorom 19-58.

Blistali su srpski košarkaši, Vasilije Micić je upisao 14 poena uz pet skokova i devet asistencija, dok je Aleksej Pokuševski došao do 10 poena uz po 2 skoka i asistencije.

Šarlot je do pobejde predvodio Brendon Miler sa 32 poena i šest skokova, a pratio ga je Majls Bridžis sa 23 poena, šest skokova i četiri asistencije.

Kod Orlanda, istakao se Paulo Bankero sa 32 poena uz po osam skokova i asistencija, pratio ga je Franc Vagner sa 22 poena i sedam skokova, prenosi B92.

Hornetsi su odlično ušli u meč, došli su brzo do dvocifrene prednosti koju su uspješno održavali do kraja meča. Na momente je Orlando uspio da dođe do jednocifrenog zaostatka, ali bi svaki put ekipa iz Šarlota odbila nalet.

U nastavku takmičenja Orlando gostuje Čikago Bulsima, a Hornetsi u Oklahomi.

