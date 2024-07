Saša Čađo: Verujem da smo krenule lepim putem

Ženska košarkaška reprezentacija Srbije otputovala je danas čarter letom sa beogradskog aerodroma ,,Nikola Tesla” u Lil gdje će se odigrati grupna faza olimpijskog turnira u košarci.

Put Lila krenule su, Tina Krajišnik, Nevena Jovanović, Saša Čađo, Ivana Raca, Jovana Nogić, Aleksandra Katanić, Ivon Anderson, Angela Dugalić, Dragana Stanković, Maša Janković, Nadija Smailbegović, Mina Đorđević, a predvodi ih selektorka Marina Maljković.

Marina ističe da na Olimpijske igre danas kreće najuspešnija selekcija koju je Srbija imala u posljednjih dvadeset godina.

,,Ovo su naše treće Olimpijske igre, a to znači i da su nove devojke u timu dokazale da vrede, jer su u 12 najboljih u svetu. Mi kao ljudi koji volimo svoju zemlju, volimo to što smo u najboljih dvanaest u svetu, što smo u toj grupi, a biti tu je mnogo teško. I prošla generacija se stvarala dugo, sigurno nekih 10 godina, sve dok se nije došlo do zlata 2015. godine u Budimpešti. Za nas su Olimpijske igre u Parizu jako važna stanica na kojoj gradimo temlje kako Pariza, tako i Los Anđelesa, ali i kasnije“, istakla je selektorka ženske košarkaške reprezentacije Srbije Marina Maljković.

Tina Krajišnik u Pariz putuje kao kapiten ekipe. Tina ne krije da joj je to ogromna čast i neizmerno iskustvo.

„Kao igračica koja sa ponosom nosi dres naše zemlje, zadovoljna sam kako su protekle naše pripreme. Kada govorimo o uzbuđenju i motivisanju ekipe, tu nema polemike, ali opet treba biti smiren, posebno kada govorimo o košarkašicama koje na Igre idu prvi put. Obećavam da ćemo da ti sve od sve od sebe na svakoj utakmici, borimo ćemo se časno i do kraja. Osećamo vašu podršku sada, i sigurna sam da ćemo je osetiti i kada budemo na Igrama“, izjavila je Tina Krajišnik.

Bogato olimpijsko iskustvo ima Saša Čađo koja na Olimpijske igre putuje treći put.

„Kao i svaki put do sada, potrudićemo se da i ovaj put predstavimo našu zemlju što je najbolje moguće. Dva meseca smo vredno radile, i ponosna sam na ceo tim, i na svaku devojku pojedinčano. Verujem da smo krenule lepim putem, i najiskrenije se zahvaljujem na podršci“, istakla je Saša Čađo

Na spisku Marine Maljković, našla se i Nevena Jovanović, koja je godinama unazad stalni član ženske košarkaške reprezentacije.

„Važno je imati i sreće, a možemo reći da smo je zaslužile u žrebu. Sada treba da se fokusiramo na prvu utakmicu, i da uvek idemo na pobedu. Naš prvi cilj je da pređemo prepreku Lila, i da se nađemo u Parizu. I nadam se da ćemo na kraju olimpijskog turnira svi biti srećni“, izjavila je Nevena Jovanović

Ženska košarkaška reprezentacija Srbije takmičiće se u A grupi u okviru prve faze turnira na Igrama, a protivnice Srbije biće selekcije Portorika (28. jul), Kine (1. avgust) i Španije (3. avgust).

