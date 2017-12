Sejo Bukva sa Nurkićem na SP 2019.

Nismo odustali od Jusufa Nurkića. On je prijeko potreban bh. reprezentaciji i imamo u planu da se sastanemo s njim, možda čak i otputujemo u SAD da obavimo razgovore, kaže za "Nezavisne" potpredsjednik Košarkaškog saveza BiH Sejo Bukva.

Bukva nije mogao precizirati kada bi do eventualnog sastanka sa centrom Portlanda moglo doći, ali je dodao da je svima u cilju da se izgladi nesporazum sa jednim od najboljih bh. košarkaša.

"Svi znamo da se radi o kvalitetnom košarkašu. On se generacijski uklapa u ovu mladu reprezentaciju, a tu će biti i Skoti Vilbekin, čija je procedura dobijanje papira u završnoj fazi. Onda bismo čak i mogli napasti Svjetsko prvenstvo 2019. godine. Još ne znamo kada i kako ćemo se susreti sa Nurkićem, ali u svakom slučaju ne želimo da to završavamo preko telefona. Zamolio bih i medije da ne potpaljuju vatru, jer svima je u cilju da imamo što jaču reprezentaciju", ističe nekadašnji sjajni košarkaš.

Bh. reprezentacija je trijumfom protiv Rusije odškrinula vrata plasmana u drugi krug kvalifikacija za Mundobasket. Po mnogima, ključni susret za "zmajeve" biće naredni okršaj protiv Belgije.

"To je najbitnija utakmica kvalifikacija. Ne treba ništa prejudicirati, ali s tom pobjedom bismo jednom nogom bili u drugoj fazi, što bi bio veliki uspjeh. Tada bi se otvorio prostor za ovu generaciju koju gradimo za Eurobasket 2021. godine, s obzirom na to da bismo se onda križali sa grupom u kojoj se nalaze nešto slabije reprezentacije (Island, Češka, Finska, Bugarska)", mišljenja je Bukva.

U godini u kojoj je KS BiH prijetilo gašenje, Bukva i njegovi saradnici su ipak uspjeli da sačuvaju Savez od najgoreg scenarija. Reprezentativne selekcije uprkos teškoj finansijskoj situaciji uspjele su da izađu na velika takmičenje i da dostojno prezentuju BiH.

"Imamo velike planove i za 2018. godinu, ali će za to biti potrebna podrška države. Bez toga će teško ići. Uspjeli smo da vratimo košarku, ali ukoliko ne budemo znali budžet za narednu godinu, nećemo moći puno napraviti. Uskoro ćemo napraviti finansijski izvještaj za ovu godinu, da vidimo šta smo napravili i to će biti transparentno. Uspjeli smo u ovoj godini vratiti 313.000 KM na ime dugovanja kada je u pitanju PDV (porez na dodanu vrijednost). I dalje ćemo raditi na tome i pokušati to privesti kraju", izjavio je Bukva, koji je ove godine zajedno sa nekoliko članova Upravnog odbora podnio ostavku, koju nije usvojio Kantonalni savez Sarajevo koji ga je predložio za tu funkciju. Za kraj je dodao da ima nade za bh. košarku.

"Ako ostanemo svi na okupu u UO, uključujući podršku državnih institucija, ima načina da nastavimo ovu pozitivnu i dobru priču iz 2017. godine", zaključio je Bukva, koji je dodao da za poziciju generalnog sekretara konkurišu dvojica kandidata, ali da će se o njima raspravljati početkom naredne godine.