Sekulić ostaje selektor Slovenije

Predsjednik Košarkaškog saveza Slovenije (KZS) Matej Erjavec izjavio je da Aleksander Sekulić ostaje selektor nacionalnog tima ove zemlje, prenosi "Basket njuz".

Sekulić je najavio mogućnost da se povuče sa mjesta selektora Slovenije poslije poraza od Poljske u četvrtfinalu Evropskog prvenstva 90:87.

"Sekulić ima ugovor sa nama do kraja sljedeće godine. On je odličan trener. Ponavljam, ima ugovor. Ali ova izjava je normalna. Poslije ovakvih prvenstava potrebna je analiza. I da su šampioni, to bi bilo neophodno", rekao je Erjavec.

Slovenija je sa Sekulićem osvojila četvrto mjiesto prošle godine na Olimpijskim igrama u Tokiju.

"Tužni smo. Razočarani. Poslije utakmice smo dugo sjedili u hali. Razgovarali smo i pokušavali da prebolimo poraz. Svi, košarkaši, stručni štab, rukovodstvo Saveza", dodao je Erjavec.

Sekulić (44) je u novembru 2020. preuzeo selekciju Slovenije.