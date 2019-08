Selektor Rusije donio odluku ko će nastupiti na SP u Kini

Selektor košarkaške reprezentacije Rusije Sergej Bazdarević odlučio je kojih 12 igrača će nastupiti na predstojećem Mundobasketu u Kini, a tim "zbornaje" neće važiti za jednog od favorita.

Za tim najveće zemlje svijeta neće nastupiti prva zvijezda i košarkaš Himkija Aleksej Šved, koji je morao da otkaže učešće na turniru u Kini iz zdravstvenih razloga.

U Kini će dres ruske reprezentacije nositi: Jevgenij Baburin, Mihail Kulagin, Grigorij Motovilov, Andrej Sopin, Vitalij Fridzon, Semjon Antonov, Andrej Voroncevič, Andrej Zubkov, Sergej Karasjov, Nikita Kurbanov, Jevgenij Valijer i Vladimir Ivljov.

U posljednjem kontrolnom meču pred početak Mundobasketa košarkaši Rusije pobjedili su Španiju ubjedljivim rezultatom 74:55. Rusi su tako na sjajan način iskoristili odsustvo Marka Gasola i Rudija Fernandesa u redovima "crvene furije" i boljom igrom u drugoj i trećoj dionici došli do slavlja.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bili su Fridzon sa 15 i Zbukov sa 11 poena. Kod Španije bolji od ostalih bili su Vili Ernangomes, koji je upisao 26 poena, i njegov brat Huančo Ernangomes, sa 12.

Španija na Svjetskom prvenstvu igra u Grupi C sa Iranom, Portorikom i Tunisom, sa kojim se sastaje na startu takmičenja u subotu, a Rusi igraju u Grupi C sa Južnom Korejom, Argentinom i Nigerijom. Sovjetski Savez je tri puta bio prvak svijeta, dok je s druge strane "crvenoj furiji" to pošlo za rukom samo jednom, i to 2006.