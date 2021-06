Selimović: Nećemo platiti kaznu, igraćemo ABA ligu

Kaznu nećemo platiti, angažovaćemo pravni tim, a ABA liga je nezavisna i tu su mjesta za Igokeu, Borac i Sparse sigurna, poručio je Nihad Selimović, predsjednik Košarkaškog kluba Spars reagujući na današnju odluku komesara takmičenja Prvenstva BiH kojom su ova tri kluba izbačena u niži rang takmičenja.

"Ovo je odluka komesara. Sada ima Takmičarska komisija, pa Upravni odbor Košarkaškog saveza BiH, pa ćemo vidjeti. Isti ljudi koji su radili stvari na promjeni sistema takmičenja, sada su donijeli i ovu odluku. Dakle, očekivano. Ovo su nebuloze. Što se tiče kazne ja mogu poručiti da Spars neće platiti kaznu. Kaznu mogu platiti smao režiseri ovog cirkusa, a najveću kaznu platiće i plaća već bh. košarka", rekao je Nihad Selimović u razgovoru za "Nezavisne".

Odlukom komesara Prvenstva BiH za košarkaše Nadira Koredžije košarkaški klubovi Igokea, Spars i Borac izbačeni su u niži rang takmičenja u Bosni i Hercegovini. Kažnjeni su i novčano sa po 3.000 KM, a nakon što se pobunili i nisu odigrali turnir fajnal fora Prvenstva BiH.

Završni turnir Prvenstva pristao je da organizuje Košarkaški klub Široki Brijeg, kojem je nakon svih dešavanja pripala i titula prvaka BiH.

Selimović je podsjetio na hronologiju dešavanja, te najavio tužbu protiv odgovornih ljudi u Košarkaškom savezu BiH.

"Ne treba biti pravnik neko da pobije ove stvari, a mi ćemo angažovati pravni tim. Imamo situaciju da je liga, odnosno da su propozicije takmičenja donesene neposredno prije početka sezone, kojima se jasno definiše da se igra Liga 14 i plej of prvih osam ekipa, gdje se igra polufinale i finale na dvije dobijene i to je to. U decembru je to promijenjeno, a pošto KK Spars nema svog predstavnika u Upravnom odboru KS BiH, obratili smo se Košarkaškom savezu Kantona Sarajevo, koji je 29. decembra uputio dopis Košarkaškom savezu BiH. Tada je zahtjevano da se stavi van snage odluka jer se sa tim dovodi legalitet lige u pitanje sa ozbiljnim pravnim i finasijskim posljedicama. Međutim, nisu reagovali, nego su 26. aprila ponovo mijenjali i uveli da se igra fajnal for i Liga 6", tvrdi Selimović.

Dotakao se i odluke komesara koja predviđa registraciju utakmica koje nisu igrane.

"Kako će biti registrovana ne odigrana utakmica recimo Borac - Spars? Rezultatom 20:0, ali za koga je 20:0? Takođe, na finalu kažu da se nisu pojavile tri ekipe. Pa nije se ni Široki pojavio na finalu, jer je trebalo biti igrano u nedjelju, a ne u subotu kada su uručili pehar. Čak šta više nisu ni službena lica delegirana. Dalje, po propozicijama se kaže da se ekipa izbacuje ako nije odigrala dvije utakmice, a Spars, Borac i Igokea nisu odigrali samo jednu. To su dakle nebuloze kojima će se pozabaviti pravni eksperti", istakao je Selimović.

Uukoliko ova odluka ipak ostane važeća Igokea i Borac će se u narednoj sezoni takmičiti u Prvoj ligi Košarkaškog saveza Republike Srpske, dok će Spars igrati A1 ligi BiH. Uporedo još jedno od pitanja koje se samo nameće nakon današnje odluke je i ono vezano za učešće bh. klubova u ABA ligi. Selimović tvrdi da tu dileme nema.

"ABA liga je nezavisno takmičenje. Ne zavisi od Košarkaškog saveza BiH i tu su sigurna mjesta za Igokeu, Borac i Sparse", ističe Selimović.