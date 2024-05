Seltiksi bez Porzingisa na startu finalne serije Istoka

Centar Boston Seltiksa Kristaps Porzingis, po svemu sudeći, neće biti u stanju da pomogne svom timu na prve dvije utakmice finalne serije Istoka plej-ofa NBA lige.

Porzingis je povrijedio list noge u četvrtoj utakmici serije sa Majamijem pokušavajući da dohvati pas Džejlena Brauna.

Odmah je napravio grimasu, vratio loptu Braunu i zatražio izmjenu, nakon čega se više nije vraćao u igru.

Po saznanjima insajdera ESPN Adrijana Vojnarovskog, Kristaps neće moći da pomogne saigračima bar kada su u pitanju prve dvije utakmice u borbi za veliko finale, kada će Seltiksi ugostiti pobjednika serije koju igraju Njujork Niksi i Indijana Pejsersi.

Letonac igra veoma dobro od dolaska u Boston. ''Jednorog'' ove sezone prosječno bilježi 20 poena, sedam skokova i dvije asistencije.

