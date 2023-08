Senzacija na Mundobasketu: Eliminisan jedan od glavnih favorita

Eliminisan je jedan od glavnih favorita za titulu na Mundobasketu.

Košarkaši Letonije savladali su Francusku rezultatom 88:86 u 2. kolu grupe H Svjetskog prvenstva i sačuvali nadu za prolaz u drugu fazu.

"Trikolori" su tokom cijelog susreta bili u blagoj prednosti, a u trećoj dionici imali +13, kada je na semaforu stajalo 72:59.

Letonci se nisu predavali i "krckali" su zaostatak, a u posljednjoj deonici Arturs je uspio da isprovocira Nanda De Koloa, koji je zaradio drugu nesportsku grešku i isključen je.

Od tada Letonci na krilima Davisa Bertansa i Žagarsa stižu do rezultatskog priključka i potpune drame u posljednja četiri minuta.

Francuska je konstantno bila u prednosti od jednog do tri poena, a trenutak preokreta bio je isključenje Nanda De Koloa.

Kako je Francuska promašila u posljednjem napadu pogledajte u videu.

LATVIA SURVIVE IN THE BEST GAME OF THE WORLD CUP SO FAR & ADVANCE TO THE SECOND ROUND OF THE WORILD CUP #FIBAWC x #WinForLatvia pic.twitter.com/psu2PjWwma