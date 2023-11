Senzacija u “Areni“: Igokea u drami srušila Partizan

Košarkaši Igokee priredili su senzaciju u 7. kolu ABA lige.

Aleksandrovčani su večeras u “Štark Areni“ šokirali aktuelnog šampiona Jadrana, ekipu Partizana nanijevši mu drugi poraz u regionalnom takmičenju. Puleni Vladimira Jovanovića su slavili nakon velike drame sa 91:89 i sada imaju skor 5-2 isto kao i crno-bijeli. Imali su gosti i plus 21, ali su na kraju strahovali za pobjedu. Ipak, su je sasvim zasluženo ostvarili.

Bilo je to fantastično izdanje Igokee koja je bez respekta ušla u meč sa evroligašom iz Beograda. Vodila je od početka do kraja, poslije prvih 10 imala je plus 6 (18:12), a na poluvremenu 48:34. Kada se činilo da će crno-bijeli u nastavku krenuti po preokret, “igosi“ su ubacili u brzinu više. U 25. minuti su imali velikih plus 21 (60:39). Nije se bh. prvak prepao vođstva, nego je nastavio sa sjajnom igrom. Uoči posljednjih 10 minuta Igokea je vodila sa 76:57.

U posljednjem kvartalu izbranici Željko Obradovića su krenuli po preokret. Gosti su djelovali izgubljeno, domaći su topili prednost, a u 38. minuti prišli su na svega minus 3 (82:85), pa se ušlo u dramatičnu završnicu. Ipak, Igokea se uspjela oporaviti, Tanasković i Nikolić su pogodili važne poene sa penala manje od dvije minute do kraja. U posljednji minut su ušlo pri rezultatu 89:86 za Igokeu. Partizan zatim dolazi do poravnanja 89:89, poslije poena Trifunovića. Igokea propušta važan napad, Nikolić je bio neprecizan, isto to radi i Partizan, a onda poene u posljednjim sekundama vrijedne pobjede pogađa Stefan Mudi (91:89). Igokea je tako ostvarila najveću pobjedu ove sezone i ostala u samom vrhu tabele.

Najraspoloženiji u redovima Igokee su bili Marko Jeremić sa 17, Edin Atić sa 14 i Nikola Tanasković sa 17 poena. Dobru rolu imao je i bivši kapiten Partizana Dragan Milosavljević (12). Kod umornog Partizana bolji do ostalih bili su Zek Ledej (16) i Danilo Anđušić (13).

