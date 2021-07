Sestre Delić za "Nezavisne": Živimo san koji smo sanjale kao male

Živimo san koji smo sanjale kao male, poručile su sestre Anđela i Nikolina Delić (24) nakon što su sa ženskom košarkaškom reprezentacijom BiH ostvarile istorijski uspjeh na Evropskom prvenstvu osvojivši peto mjesto.

Bh. košarkašice nalaze se na zasluženom odmoru. Većina se nakon nezaboravnog Evrobasketa vratila svojim kućama. Polako se sumiraju utisci i tak sada počinju biti svjesne koliki su uspjeh ostvarile. U rodnu Vlasenicu vratile su se Anđela i Nikolina Delić. Za "Nezavisne" su govorile o nezaboravnih 50 dana, koliko su provele s reprezentacijom BiH. Sestre bliznakinje posebno su srećne što su dijelile nezaboravne trenutke.

"Iskreno emocije se još nisu slegle jer smo i dalje pod utiskom i mislim da još nismo svjesne uspjeha koji smo ostvarile, a to nam najbolje pokazuju upravo reakcije kada su nas dočekali naši prijatelji i porodica sa suzama u očima. Pored Nine i mene još su u ekipi Švedske bile blizankinje, ali taj osjećaj povezanosti i ljubavi je prosto neopisiv i mi smo presrećne što smo sve ovo jedna pored druge mogle da ostvarimo", kaže Anđela.

Posebna hemija i sjajna atmosfera koja je osjetna među pulenkama Gorana Loje dodatno ih je zbližila u posljednja skoro dva mjeseca.

"Period od 50 dana je zaista mnogo i prosto je prirodno da se zbližite s okruženjem. Posebno mi kao tim, jer je to specifična struktura koju čini 15 djevojaka i stručni štab i svi smo svjesni da treba da budemo u što boljim odnosima, jer u teškim trenucima ostaje nam samo da se oslonino jedni na druge", naglasila je Nikolina.

Bh. košarkašice su u prvom pojavljivanju na Evrobasketu poslije 22 godine ostvarile četiri velike pobjede i dva poraza. Sve je počelo senzacionalnom pobjedom protiv Belgije, koja je na kraju osvojila bronzanu medalju.

"Nakon te pobjede mogu reći da tad zaista jesmo postali svjesni da možemo napraviti nešto veliko, jer smo oduvijek i vjerovale u to. Bilo je samo pitanje vremena kad ćemo to sve i ostalima dokazati. Upravo ta utakmica će mi ostati duboko urezana u sjećanju i zbog veličanstvene pobjede, a i zbog količine emocija i sreće koju smo svi osjećali. Uvijek se trudim da dajem maksimum na terenu i da pomognem ekipi što više, tako da sam zadovoljna svojim učinkom i podrškom koju sam pružala saigračicama", ističe Anđela, koja je Belgijankama ubacila devet poena.

Osim petog mjesta, bh. selekcija je sve krunisala plasmanom na kvalifikacioni turnir za Mundobasket 2022. godine. Svi vjeruju kako ovaj tim može prvi put izboriti plasman i na Svjetsko prvenstvo.

"Vjerujemo da je ovo tek naš početak i daćemo sve od sebe da se plasiramo na SP, jer mislim da nas velike stvari tek čekaju, ali čvrsto stojimo na zemlji i svjesni smo koliko će rada trebati za sve to", rekla je Nikolina, koja je priznala da će dobra izdanja BiH sigurno olakšati svim košarkašicama odlazak u što bolje klubove.

Anđela nam je za kraj ispričala i jednu od brojnih anegdota s priprema reprezentacije, što je samo jedan od dokaza da među ovim djevojkama vlada idilična atmosfera. U cijelu priču bio je upleten i selektor Goran Lojo.

"Jedno popodne selektor nam je rekao da nećemo imati trening, ali da nam je obaveza da prošetamo do skakaonice na Vlašiću. Mi smo, naravno, pristale, ali znale smo već šta ćemo uraditi. Nakon izvjesnog vremena sjele smo na kafu u jedan restoran koji se nalazi na putu do skakaonice i namjera je bila da tu sjedimo za to vrijeme koje bismo inače provele u hodu, ali malo prije povratka trener je autom naišao i uhvatio nas. Srećom, nije bilo kazne naredni dan", zaključila je Anđela Delić.

Iako su im tek 24 godine, Anđela i Nikolina su u dosadašnjoj karijeri ostvarile mnoge, u vitrinama imaju preko 10 trofeja, ali nema sumnje da su pred njima tek najbolji dani. Anđela je u prošloj sezoni nosila dres bugarskog Beroa, s kojim je osvojila regionalnu WABA ligu, dok je Nikolina branila boje Ježica (Slovenija).

Anđelin potez u top 3

Međunarodna košarkaška federacija (FIBA) objavila i video s najboljih deset poteza na Evropskom prvenstvu, a među njima se našla i majstorija reprezentativke BiH. Riječ je o asistenciji Anđele Delić za Mateu Tavić u duelu protiv Hrvatske (80:69). "Zmajica" je povela kontrapad, a zatim iza leđa dodala saigračici za lagane poene. To je proglašeno trećim najboljim potezom na EP.

Džonsova briljira u WNBA

Nakon EP Džonkel Džons je nastavila sa sjajnim partijama. Bh. reprezentativka je u svojoj prvoj WNBA utakmici nakon što se rastala sa "zmajicama" u ubjedljivoj pobjedi Konektikata nad Vašingtonom od 90:71 zabilježila dabal-dabl učinak od 23 poena i 16 skokova. Tome je pridodala četiri asistencije, tri ukradene lopte i jednu blokadu za 27 minuta igre.