Sferopulos: Fokusirani smo samo na FMP

Košarkaši Crvene zvezde krenuli su put Niša, gdje će pokušati da odbrane trofej osvojen prošle godine.

Crveno-bijeli su tri godine za redom uspjeli da podignu “Žućkovu levicu”, a ako to urade i ove, postaće tim sa najviše uzastopnih pobjeda u finalu Kupa Radivoj Korać.

Prvi protivnik biće im ekipa FMP-a, početak meča zakazan je sutra za 20 časova.

Trener tima Janis Sferopulos govorio je o prvoj utakmici, ali i o mladim igračima, koje je izabrao da vodi na Kup.

“Putujemo u Niš na nacionalni Kup, ali za nas je najvažnija prva utakmica protiv FMP-a. Fokusiramo se samo na tu utakmicu. To je turnir, ali to je nokaut turnir i to dobro znamo. Ako niste spremni da igrate utakmicu po utakmicu, onda će možda doći do iznenađenja, a mi ne želimo da se to desi. Zato se fokusiramo samo na prvu utakmicu protiv FMP. To je tim koji je nedavno promijenio trenera. Igraju brže, igraju sa većim entuzijazmom nego ranije, a mi moramo da budemo veoma koncentrisani protiv njih i da igramo našu igru. Doveli smo tri igrača iz našeg juniorskog tima. Uvijek volim da radim sa mladim igračima, gledao njihovu utakmicu i gledao sam neke treninge. Za mene je važno da uvijek postoji dobra konekcija sa mlađim timovima, a sigurno je da će nam trebati mlada krv za pehar, ali i za nastavak”, rekao je Sferopulos.

Kapiten Branko Lazić veruje da će tim odbraniti prvi trofej u sezoni.

“Pre svega očekujem da odbranimo trofej od prošle godine i da pokažemo da smo spremni za nastavak sezone. Već u sredu počinjemo sa odbranom prvog trofeja. Takmičenje je specifično jer sistem eliminacije traje kratko i jednostavno nema mesta greškama. Moramo da uđemo maksimalno u svaku utakmicu i naravno da dođemo do samog kraja i naravno do trofeja”, ističe Lazić.

Mitrović je oprezan poput Sferopulosa i ide korak po korak.

“Vreme je da se borimo za prvi trofej. Kup je specifično takmičenje, nokaut sistem gde jedan poraz može da vas košta trofeja. Idemo korak po korak. FMP je u sredu prvi. Ne želimo nikakva iznenađenja. Motivisani smo i željno očekujemo borbu za taj trofej. Lepo je videti mlade igrače na treningu, donose neku novu energiju. Što se tiče ekipe FMP-a, moram da kažem da igraju znatno bolje od dolaska novog trenera, moramo da budemo oprezni i damo svoj maksimum”, izjavio je Mitrović.

