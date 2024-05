Sferopulos: Želimo i treći trofej

Trener Crvene zvezde Meridianbet, Janis Sferopulos naveo je da žele i treći trofej ove sezone.

Zvezda je u polufinalnoj seriji oba puta trijumfovala protiv FMP-a.

“Čestitam igračima na plasmanu u finale. Zadovoljan sam prikazanim u kompletnoj seriji, posebno u drugom meču. Kontrolisali smo dešavanja na parketu od prvog do posljednjeg sekunda, igrali samo kao pravi tim, imali 29 asistencija, imali smo pet igrača sa dvocifrenim učinkom”, naveo je Grk.

Pa je i nastavio:

“Sezona je izuzetno duga. Poslije Evrolige i ABA lige, uslijedila je nokaut faza regionalnog takmičenja, a sada i nova iskušenja. Stigli smo do finala, želimo do trofeja, borićemo se do kraja”.

Crvena zvezda Meridianbet je ranije osvojila Kup Srbije i ABA ligu.

