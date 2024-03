Sferopulos i Hanga: Svaka je važna, navijači podržite nas

Košarkaši Crvene zvezde igraju u četvrtak meč 29. kola Evrolige protiv ekipe Makabija.

Utakmica se igra u Beogradskoj Areni sa početkom u 19 časova i označava prvu od tri utakmice crveno bijelih u elitnom takmičenju kod kuće.

Već naredne srijede i petka u duplom kolu stižu Panatinaikos i Virtus.

“Igramo protiv snažnog tima, koji može da igra u sjajnom ofanzivnom ritmu. Znamo da moramo da budemo dobri u defanzivi. Imaju dosta igrača koji mogu da nam naprave problem i zato moramo da budemo generalno dobri na svakoj poziciji, individualno i kao tim, da zaustavimo njihovu napadačku igru. Moramo da budemo pametni u napadu, da budemo spremni da uradimo šta treba u odbrani. Moramo sve vreme da budemo koncentrisani, da čitamo njihovu igru i igramo na pravi način. Očekujem pomoć navijača. Znamo da nismo u dobroj poziciji na tabeli, ali svaka utakmica u Evroligi je važna. Želimo da nas navijači podrže za sledeći meč”, rekao je trener crveno bijelih Janis Sferopulos koji i dalje ne može da računa na Miloša Teodosića i Nikolu Topića.

Adam Hanga podsjeća da Zvezda igra protiv tima koji je pobijedili u prvoj rundi.

„Očigledno znamo u kojoj smo mi situaciji. Imamo četiri poraza zaredom, želimo da se vratimo na pobednički kolosek. Naš fokus je na tome da se upoznajemo malo bolje, da unapredimo svoju igru u napadu. Kao što sam rekao, od samog početka sezone, utakmice su nam bitne, nevažno za to da li nam menja sezonu ili ne. Igraćemo pred našim navijačima i želimo ovu pobedu i da nastavimo da napredujemo. Energija sa tribina, uvek nam je potrebna. Cele sezone su nas navijači podržali i nadamo se da će nas sutra podržati. I kao što sam rekao, nećemo odustati. Nemamo mnogo šansi u Evroligi, ostalo nam je još šest utakmica. I od svih tih šest utakmica, koje su nam ostale, četiri su kod kuće. I ne želimo da odustanemo. Ne zaslužujemo to, navijači ne zaslužuju to. Želimo da se borimo do kraja bez obzira da li postoje opcije ili ne da odemo u plej-of“, rekao je Adam Hanga.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.