Sferopulos ljut nakon meča: Moraju sudije više da nas poštuju

Trener Crvene zvezde Janis Sferopulos bio je izuzetno ljut nakon utakmice u kojoj su njegovi puleni savladali Partizan u prvom meču finalne serije KLS 89:88.

Grčki stručnjak konferenciju za medije je prekinuo nakon kraćeg izlaganja u kome je jasno iznio probleme sa kojim se suočava crveno bijeli tim posljednja tri mjeseca sa ogromnim pritiscima.

“Želim da čestitam igračima na pobedi. Bila je to za nas velika pobeda, ali tu sam skoro deset meseci. Svi su videli šta je moj stav kao trenera Crvene zvezde. Uvek sam poštovao ligu i protivnika, protivničke navijače i sudije. Do sada nisam pričao ni o čemu drugom osim o košarci. Nažalost Partizan je uspeo sa ovih dva-tri meseca priče o sudijama da danas dovede trojicu sudija koji nisu sudili istim kriterijumom. Moraju sudije više da nas poštuju i možemo da pričamo o suđenju. Možemo da branimo naš tim ako napadnemo sudije. Možemo i mi to da uradimo. Nema pitanja”, rekao je trener crveno bijelih.

Sljedeći meč je na programu u srijedu kada će u Beogradskoj areni domaćin biti Partizan (20 časova).

Eventualni treći meč na programu u subotu od 20.30 časova.

