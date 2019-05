Sijakam donio pobjedu Torontu

Toronto Reptorsi savladali su na svom terenu Golden Stejt Voriorse 118:109 u prvom meču NBA finala i tako su poveli 1:0.

U prvoj četvrtini su dvije ekipe uglavnom bile izjednačene, a zatim je Toronto počeo da kontroliše rezultat tokom drugog perioda. Tada su odlični bili Mark Gasol i Paskal Sijakam, a za oba trenera je bio problem to što su Drejmond Grin i Kavaj Lenard imali po tri faula.

U drugom poluvremenu je Golden Stejt solidno počeo, prilazio je na četiri poena minusa, ali su polovinom tog dijela meča Reptorsi došli prvi put do deset poena razlike. Dešavalo se aktuelnim šampionima da priđu na dva posjeda minusa, ali je Toronto uvek imao odgovor. U tim momentima je briljirao Paskal Sijakam, a svoj učinak je dodao i Deni Grin. U posljednjem periodu je i dalje Reptorsima išlo sve od ruke i Toronto je došao do trijumfa.

Najefikasniji kod Reptorsa je bio Paskal Sijakam sa 32 poena (14/17 iz igre), Lenard je imao 23, Gasol 20, a Fred Vanvlit 15. Kod Golden Stejta je Stef Kari imao 34 poena, a Klej Tompson 21.

U prvoj četvrtini Toronto se bolje snalazio pred domaćom publikom i imao je čak i sedam poena razlike u jednom trenutku. Igralo se brzo u prvoj četvrtini sa priličnim brojem šuteva za tri poena. Mark Gasol je ubacio osam poena, a Stef Kari je imao 11 uz tri pogođene trojke.

Početkom druge četvrtine je Stiv Ker morao da traži tajm-aut jer je Toronto poveo 31:26.

Na pet minuta do kraja druge četvrtine Golden Stejt je prvi put poveo poslije dugo vremena (41:40), a Voriorsi su polako počeli da uvode utakmicu u svoj ritam. Toronto se međutim vratio u prednost i uspio pogotkom Denija Grina da dođe do deset poena razlike (59:49). Tim rezultatom je završeno prvo poluvreme u kom je najefikasniji bio Mark Gasol sa 14 poena, dok je Paskal Sijakam na 12. Stef Kari kod Voriorsa ima 13 poena.

Problem za trenere Stiva Kera i Nika Nursa bi mogao da bude taj što Drejmond Grin i Kavaj Lenard imaju po tri faula.

U drugom poluvremenu je Golden Stejt solidno počeo, djeluje da su Voriorsi bili pokretljiviji u napadu ali nisu uspjeli da se spuste na manje od šest poena razlike. Reptorsi su polovinom trećeg perioda opet došlio do deset razlike, pa je tada morao da traži tajm-aut trener Stiv Ker.

Pred kraj četvrtine je Golden Stejt prišao na minus pet ali je trojku pogodio Kavaj Lenard. koji je u tom momentu imao 15 poena. Inače odlični Paskal Sijakam je ubacio 26 poena i on vodi Reptorse u trećoj četvrtini.

Voriorsi su prišli pred kraj četvrtine još jednom na minus četiri, ali su i posle dobre odbrane primili trojku iz ekstra posjeda Reptorsa. Toronto je vodio 88:81 nakon 36 mintua igre uz najefikasnijeg Sikajama(26), dok Lenard ima 18 poena. Karija, koji ima 26 poena, kod Voriorsa prati Klej Tompson sa 15 poena.

U četvrtoj četvrtini je Golden Stejt pokušavao da se vrati, ali su fenomenalni u timu Reptorsa bili Sijakam i Deni Grin, pa je Toronto serijom 10:1 došao do plus 12 na sedam minuta do kraja (100:88). Toronto je nastavio da pogađa i sa druge strane da igra odličnu odbranu i Voriorsi ne deluju kao tim koji bi mogao da se vrati u utakmicu.

