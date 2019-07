Sikiraš spreman za špansku elitu

Fizičkim kvalitetima on je savršeno spreman za ovaj korak. Biće potrebno imati strpljenja kako bi došao na nivo igre koji očekujemo, rekao je ovo Feran Lopez, sportski direktor Montakit Fuenlabrade, nakon što je talentovani Paljanin Njegoš Sikiraš (20) prekomandovan u prvi tim koji se takmiči u elitnom rangu španske košarke.

Nakon što je prije dvije godine potpisao za Fuenlabradu i zatim i debitirao u Endesa ligi, reprezentativac BiH Njegoš Sikiraš je igrao na posudbama u ekipama Avila (drugi tim Fuenlabrade) i Tormes. U tom periodu ostvario je vidan napredak, što su čelnici njegovog matičnog kluba prepoznali i saopštili mu da na njega ozbiljno računaju u novoj sezoni. U prošloj sezoni je u dresu Tormesa prosječno postizao 8,4 poena, uz 5,1 skok po meču. Zanimljivo je da je Sikiraš redovno učestvovao na treninzima prvog tima, a po nalogu trenera Jota Kuspinera, ovo će mu biti prvi put da prođe pripreme sa seniorskom ekipom.

"Sa Njegošem se radi već tri sezone. Ono što smo mogli vidjeti posljednjih sezona jeste da je savršeno spreman. Sada mora napraviti još jedan korak i igrati na najvišem nivou, te nastaviti proces obuke. Biće potrebno imati strpljenja s njim kako bi se nastavio razvijati", naglasio je Lopez.

Lopez je uvjeren da se Njegoš može suočiti sa ovim izazovom, s obzirom na to da je u dobi rane mladosti bio član reprezentacije BiH, s kojom je u raznim kategorijama imao zapažene nastupe na međunarodnoj sceni.

"On je igrač sa mnogo sjajnih karakteristika, koji može igrati i naprijed i nazad, ima dobar šut izvana. Možemo iskoristiti njegove vrline i pustiti ga da nastavi svoj rast, da vidimo koliko daleko može ići. Istina je da njegove brojke u ligi posljednjih sezona nisu bile spektakularne, ali nisu bile ni u slučaju drugih igrača kojima smo takođe dali priliku da zaigraju u prvoj ekipi", poručio je sportski direktor španskog prvoligaša.

Podsjetimo, 20-godišnji bh. košarkaš je bio član one zlatne kadetske reprezentacije BiH koja je 2015. godine osvojila zlato na Evropskom prvenstvu. Iste godine izabran je za MVP igrača na prestižnom "Džordan kampu" u Bruklinu. Ubrzo je postao član i seniorske reprezentacije, s kojom je ovoga mjeseca igrao na međunarodnom turniru u Kini. Ugovor sa Fuenlabradom veže ga do 2022. Karijeru je počeo u ekipi "Three Points" iz Pala, a zatim u Budućnosti iz Bijeljine.