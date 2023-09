"Simanić ima šanse da opet zaigra košarku"

Hirurg Dragan Radovanović izjavio je danas za Tanjug da košarkaš Srbije Boriša Simanić ima sve šanse da nastavi da se bavi sportom.

Kako je naveo samo je potrebno da prođe vrijeme da njegove rane od operacije zarastu, kako bi on mogao da ima pojačanu fizičku aktivnost.

"Dobro je podneo put. U Manilu su došli anesteziolog i anestetičar iz moje bolnice 'Dragiša Mišović', i zajedno sa njim smo bili u tom delu aviona", rekao je Raovanović.

On je objasnio da su preduzete sve neophodne mjere da tokom puta budu praćeni svi važni parametri koji su bitni za praćenje tokom leta na velikim visinama i promjenama parcijalnog pritiska i kiseonika u takvim situacijama.

Radovanović kaže da Simnićev oporavak ide lijepo i da se košarkaš nalazi u bolnici iz preventivnih razloga kako bi se uzeli svi parametri koji su neophodni za procjenu aktivnosti i funkciju bubrega.

Čim je Simanić mogao da podnese ovako veliki put, ističe hirurg, sigurno je da je on značajno oporavljen.

"Postoji dosta primera gde su se sportisti uspešno bavili sportom imajući samo jedan bubreg, bilo da su rođeni sa jednim bubregom ili da su imali transpantaciju bubrega kao što je slučaj košarkaša Alonzo Morninga", istakao je on.

Smatra da Simanić ima sve šanse da nastavi da se bavi sportom, ali da je neophodno da prođe vrijeme, da njegove rane od operacija zarastu kako bi mogao da ima pojačanu fizičku aktivnost, i takođe da desni bubreg preuzme svoju funkciju u punom kapacitetu.

"Povrede u takvom sportu su sastavni deo i mi ni ne objavljujemo sve povrede iz prostog razloga što objavljujemo one povrede koje sprečavaju igrače da igraju i da se takmiče. Naravno, ima uvek dosta povreda, dosta prolaznih nekih opštih zdravstvenih poremećaja koje mi saniramo. Kada bi mi objavili šta sve imaju igrači i čime se mi sve bavimo tokom jednog turnira, to bi zaista bilo dosta, ali to je sastavni deo vrhunskog sporta koji je sve, samo nije zdrav", objasnio je Radovanović.