Simonović za "Nezavisne" : Uz dosta emocija i nervoze do cilja

Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo su bile veoma teške i duge, bilo je dosta pozitivih i negativnih emocija, nervoze, ali ostvarili smo cilj i idemo na šampionat, rekao je Marko Simonović, košarkaš Srbije, za "Nezavisne" dan nakon plasmana na Svjetsko prvenstvo.

Srbija je u posljednjem meču kvalifikacija obezbijedila odlazak na veliko takmičenje pošto je u nedjelju pred svojim navijačima u Beogradu pobijedila Izrael rezultatom 97:76. Tim selektora Aleksadra Đorđevića imao je i ranije meč loptu, ali neizvjesnost je trajala do posljednje utakmice, koju je selekcija Srbije odlično odigrala. Ali, put do Kine nije bio lak.

"Nije bilo nimalo lako. Naš problem je bio što smo uvek igrali u drugom sastavu i nije bilo vremena za uigravanje. Najbolji igrači zbog obaveza u NBA ligi ili u najjačim ligama Evrope nisu mogli da igraju, dok neke druge selekcije nisu imale te probleme. To je davalo prednost reprezentacijama koje su slabije od nas i to je jedan od razloga zašto do poslednje utakmice nismo obezbedili plasman na SP", rekao je Simonović.

Za Srbiju je na posljednje dvije utakmice igrao Miloš Teodosić, doskorašnji NBA igrač, koji dok je igrao u najjačoj ligi svijeta nije nastupao za reprezentaciju.

"Teo mnogo znači za Srbiju. On je mozak tima, sve je mnogo lakše i jednostavnije kada je on u reprezentaciji", istakao je košarkaš Zenita, koji je odigrao svih 12 utakmica u kvalifikacijama.

Simonović je zadovoljan igrom reprezentacije, a pohvalu je uputio i navijačima.

"Publika je bila sjajna. Prepoznala je momentum, navijači su znali da su nam u utakmici s Izraelom bili najpotrebniji i već dan nakon što smo izgubili od Estonije hala je bila rasprodata. To nam mnogo znači i verujem da će biti uz nas i tokom narednih utakmica", rekao je Simonović.

Navijača mnogo ima i u RS.

"Koliko znam cela Republika Srpska navija za nas. Mnogo nam znači. Poslednju utakmicu pred Evropsko prvenstvo 2015. godine smo odigrali u Banjaluci, bilo je sjajno i nadam se da ćemo se ponovo videti. Ja, inače, kada imam vremena odem u Banjaluku", dodao je jedan od najboljih srpskih košarkaša.

Da li će i u Kinu iz Banjaluke - ne znamo, ali srpske košarkaše očekuju paklene pripreme pred šampionat svijeta.

"Reprezentacija Srbije uvek ima najviše ambicije, tako se ponašamo i tako pristupamo svakom takmičenju. Nadam se da ćemo svi biti zdravi, da će se svi odazvati i da ćemo nastupiti u najjačem sastavu u Kini, gde ćemo, nadam se, uz malo sreće, ostvariti dobar rezultat", rekao je Simonović, koji je na pitanje o medalji ponovio da se nada dobrom rezultatu.

2 srebrne medalje Simonović je osvojio sa Srbijom - na Svjetskom prvenstvu 2014. i na Olimpijskim igrama 2016.