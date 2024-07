Sin Lebrona Džejmsa je negledljiv

​Novo loše veče za Bronija Džejmsa u Las Vegasu. Lebronov sin je bio dio poraza Lejkersa u klasiku protiv Bostona. Tim iz Los Anđelesa je lagano izgubio, Džejms junior je završio sa par poena (šut 20 odsto) tri skoka i asistencijom.

Odlični Portugalac Kveta je predvodio šampiona sa 22 poena i osam skokova. Već je izborio ugovor sa "Keltima" i biće pojačanje u strašnom rosteru.

Bronny James looked out of place at his Summer League debut. LeBron James has turned his son into the Make-A-Wish kid, and everybody in the media is going to play along. pic.twitter.com/dezKvY25jZ