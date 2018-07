Sinan Guler za "Nezavisne": Obradović uvijek očekuje najbolje od nas

Osvajanje Evrolige mi je i dalje najveći san, rekao je za "Nezavisne" košarkaš Sinan Guler, iza kojeg je prva sezona u Fenerbahčeu i rad sa trofejnim srpskim stručnjakom Željkom Obradovićem.

Guler je prije nešto više od godinu dana došao u redove tada aktuelnog prvaka Evrope i ove sezone je s ekipom osvojio titulu prvaka Turske, dok su na fajnal foru u Beogradu poraženi u finalu od Real Madrida.

"Počeli smo sezonu sa planovima da osvojimo Evroligu i sve ostale trofeje. Biti na fajnal foru je bilo odlično i dobro je da smo imali priliku da u Beogradu igramo s najboljim timovima u Evropi", izjavio je Guler i zatim dodao:

"Svi u klubu shvatili smo da je dolazak na fajan-for dug proces. Biti među četiri najbolja tima Evrope i uspjeti u tome konstantno je veliki uspjeh. Istina, važno je osvojiti i prvenstvo, ali uživati u svim čarima koje pruža fajnal for je veliki uspjeh. Svi smo bili tužni nakon poraza u finalu. Navijači su tokom cijele godine bili uz nas i oni znaju da nije lako osvojiti titulu prvaka Evrope. Klub će učiniti sve da ponovo osvoji trofej."

Guleru je ovo bila prva sezona u Fenerbahčeu i ni on sam nije u potpunosti zadovoljan.

"Nisam zadovoljan kako sam igrao, trebalo mi je dosta vremena da se prilagodim novom klubu. Nisam bio konstantan iako je bilo perioda kada sam igrao dobro i kada sam pomagao timu. Naučio sam mnogo iz svih grešaka tokom sezone. Trener i stručni štab su mi mnogo pomogli da se prilagodim. Naredne sezone možemo da očekujemo mnogo bolje igre", kazao je Guler i tako jasno stavio do znanja da želi dugo da ostane član "Fenera".

Tokom bogate karijere, koja traje od 2001. godine, osvajao je trofeje i sa Efesom i Galatasarajem, ali ističe da se nada da će sa Fenerbahčem ispuniti ono o čemu sanjanju mnogi - osvajanje Evrolige. Uz to, naravno, želi i ostale trofeje sa klubom iz Istanbula.

"Osvajanje Evrolige mi je najveći san. To je cilj ovog kluba i tako je sve od kada je na mjesto trenera došao Obradović. On je pomogao klubu da pređe na mnogo viši nivo, a u isto vrijeme je pomogao i turskoj košarci", rekao je Guler, koji ističe da je zadovoljstvo raditi sa najtrofejnijim trenerom Evrope:

"Obradović je veoma ambiciozan. Naporno radi i to prenosi na sve nas u klubu. Poštuje igrače. On uvijek očekuje najbolje od nas i nekada nije zadovoljan time kako igramo. Tokom prvog našeg razgovora spomenuo je da mu se sviđa kako igram i moj mentalitet. Uvijek me podsjeća kakav sam i da to prenesem na teren kako bi pomogao sebi i klubu."

Kao i svaki igrač prilikom promjene sredine, mora da prođe period adaptacije. Guleru je za to trebalo dosta vremena prošle sezone, ali ističe da nikada nije požalio zbog toga što je došao u "Fener".

"Uvijek se trudim da nađem svrhu. Nije prvi put da igram nešto lošije, to mi se dešavalo i ranije. Ako bih tako razmišljao, onda bi se izgubila svrha mene. I kada ne igram, pokušavam da pomognem saigračima", jasan je Guler, koji je odlično prihvaćen od saigrača, što pokazuje i sljedeći primjer:

"Jan Veseli igra srcem i sa mnogo strasti. To mi se posebno sviđa kod njega. Ponekad pronađem način da mu pomognem da se kontroliše kako bi mogao da nas vodi svojom energijom."

Ako se uzme period na koledžima, Guler je cijelu karijeru proveo u klubovima iz Istanbula i to u Darušafaki, Bešiktašu, Efesu, Galatasaraju i sada Fenerbahčeu. Kazao nam je da je u nekoliko situacija imao neprijatnosti sa navijačima, ali da je daleko više bilo dobrih trenutaka.

"Bila je jedna ili dvije utakmice u kojima sam imao neprijatne situacije. Trudim se da ne razmišljam o tome, to je prošlost. Više se sjećam momenata u kojima sam uživao", kazao je Guler, koji već neko vrijeme nije dio nacionalnog tima Turske, gdje je nosio i kapitensku traku.

Beograd prvi na pameti

Fajnal for Evrolige ove godine bio je u Beogradu. Sinan Guler, košarkaš Fenerbahčea, ističe da je uvijek volio atmosferu u Srbiji te da je uživao i ove godine.

"Bilo je veoma uzbudljivo biti dio takve atmosfere. Ako pričamo o košarci, Beograd je prvi grad u Evropi koji mi pada na pamet. Bilo je lijepo ne biti protivnik nekom timu iz Beograda i uživati u atmosferi navijača", rekao je Guler.

Brojke

11,9 poena po utakmici imao je Guler u sezoni 2016/17. i to mu je najbolja sezona u karijeri.

Statistika iz prošle sezone (euroleague.net)

Utakmica 38

Poena 161

Prosjek poena 4,2

Skokova 53

Ukradenih lopti 34

Asistencija 94

Blokada 3

2016. godine Sinan Guler je osvojio trofej u Evrokupu sa Galatasarajem.

2010. je sa nacionalnim timom Turske osvojio srebro na Svjetskom prvenstvu.

10 godina uzastopno nastupio je na turskom ol-star meču (od 2008. do 2017)

Rekordi u karijeri (euroleague.net)

Indeks 23

Poena 20

Skokova 8

Asistencija 12

Ukradenih lopti 4

Blokova 3

Minuta 43