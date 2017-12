Siniša Kovačević rezimirao 2017. godinu: Pravimo tim za EP 2021.

Sami krojimo sudbinu u kvalifikacijama za Mundobasket 2019. Velike su šanse ako savladamo Belgiju da prođemo u naredni krug, kaže direktor muških reprezentativnih selekcija BiH Siniša Kovačević.

Uprkos velikim finansijakim problemima u kojima se nalazi Košarkaški savez BiH, veliki broj selekcija je u ovoj godini nastupao na velikim takmičenjima. Jedan od onih koji je bio direktno uključen u sve akcije muških reprezentacija je upravo Kovačević, nekadašnji reprezentativac BiH. U kratkom rezimeu godine na izmaku je naglasio da je poprilično zadovoljan učinkom većine selekcija.

"Upravni odbor nekako pronalazi sredstva i on je najzaslužniji zašto ni seniorima, ali i mlađim selekcijama ne nedostaje ništa tokom priprema. Uspijevamo održati taj neki nivo, istina bilo je nekih sitnih propusta poput putovanja u Makedoniju, ali generalno možemo biti zadovoljni, posebno uslovima za mlađe kategorije kojima apsulutno ništa ne nedostaje", kaže Kovačević.

Potom se osvrnuo i na rezultate u 2017. godini. Posebno je istakao zadovoljstvo nastupima seniorske reprezentacije.

"Lično sam zadovoljan. Mislim da smo sa sjajnim selektorom Duškom Vujoševićem izvukli maksimum sa šarenim sastavom u pretkvalifikacijama. Takođe, kvalifikacije smo počeli rezultatski dobro, pobjedom protiv velike Rusije. Slijedi nam duel protiv ozbiljnog protivnika kao što je Belgija i ukoliko dođemo do trijumfa, na dobrom smo putu. Naš cilj, kako smo i ranije pričali, jeste pravljenje ekipe za kvalifikacije za Eurobasket 2021. godine", ističe dugogodišnji reprezentativac BiH.

On je dodao da bi bh. tim u februaru trebalo da bude jači za Amerikanca i člana Darušafake, Skotija Vilbekina.

"Papirologija je u završnoj fazi. Mi se nadamo da će se sve riješiti do nastavka kvalifikacija. Radi se o sjajnom igraču, a čuli smo i da je dobar momak. On će nam biti od velike pomoći kada se zna da smo poprilično deficitarni na toj poziciji", smatra Kovačević, koji nije želio komenirati situaciju sa Jusufom Nurkićem, s obzirom na to da mu se košarkaš Portlanda, kao ni selektoru, ne javlja već duži period na pozive.

Osim seniora i mlađe selekcije su ostvarivale solidne rezultate. Jedino su podbacili kadeti (U-16).

"U-18 selekcija je napravila dobar rezultat ulaskom među osam najboljih. Znamo da je to generacija koja je prije dvije godine bila prvak Evrope, a koja je sada bila u promijenjenom sastavu. Mislim da je selektor Boris Džidić obavio dobar posao kada se zna da nije mogao računati na Džananu Musu i druge bitne igrače. Kadetska reprezentcija je ostvarila potpuni neuspjeh osvajanjem 12. mjesta u B diviziji. Za mene je najveći žal to što nismo uspjeli okupiti U-14 reprezentaciju, jer to su djeca koja već sada treba da grade karijeru", zaključio je Kovačević.