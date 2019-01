Sjajan povratak Jokića za tripl-dabl protiv Filadelfije

Srpski košarkaš Nikola Jokić, po povratku na teren poslije suspenzije, sa tripl-dablom vodio je Denver do pobjede nad Filadelfijom od 126:110 u NBA ligi.

Jokić, pošto je propustio prethodni meč jer je navodno ušao na teren sa klupe u sukobu sa košarkašima Jute, postigao je 32 poena i imao 18 skokova i 10 asistencija za 34 minuta u Pepsi centru.

Pored Jokića, kome je to bio 23. tripl-dabl u karijeri, istakli su se Mejson Plamli sa 17 i Vil Barton sa 16 pogodaka, dok je kod gostiju Džej-Džej Redik ubacio 22.

Denver je i dalje drugi na Zapadu sa skorom od 48-33, dvije pobjede manje od Golden Stejta.

Upravo je aktuelni prvak popravio niz na 10 uzastopnih trijumfa jer je bio bolji od Bostona sa115:111, pre svega zahvaljujući Kevinu Durentu sa 33 poena, a odlično ga je pretio Stefon Kari sa 24.

U preostalim utakmicama sinoć, San Antonio je savladao Nju Orleans sa 126:114, Memfis ekipu Indijane sa 106:103, a Portland je bio bolji od Atlante sa 120:111.

