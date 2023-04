Sjajna Budućnost u Bijeljini srušila Široki

Košarkaši Širokog doživjeli su sinoć u Bijeljini prvi poraz sezone u prvenstvu Bosne i Hercegovine.

Bolja je od njih bila domaća Budućnost sa 85:78. Budućnost je bila bolji rival, a u finišu prvog poluvremena je potpuno razbila Široki. U jednom trenutku je bilo čak 18 razlike (54:36), ali Široki se u meč vraća krajem treće četvrtine. Napravili su gosti sjajnu seriju i u posljednjih deset minuta igre ušlo se s rezultatom od 69:61 u korist Bijeljinaca.

Ubrzo je Široki u potpunosti uhvatio priključak i na pet minuta do kraja poravnava na 71:71. Uslijedila je drama u finišu, a do pobjede na kraju dolazi Budućnost rezultatom 85.78. Do pobjede je Budućnost nosio Vojin Ilić sa 27 poena, a 12 je ubacio Milivoje Božović. Kod Širokog je 26 poena ubacio Dejšon Najt, a 14 poena i 11 skokova upisao je Ive Ivanov.

Do kraja kraja regularnog dijela sezone ostalo je još jedno kolo. Poredak: Široki 20-1, Borac 17-4, Budućnost 16-5, Bosna 14-6, Leotar 11-9...