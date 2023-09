Borba za finale Mundobasketa: Kanada u nokdaunu, fantastična Srbija ima plus 13

Mundobasket je stigao do same završnice.

Danas su na programu polufinalni susreti u kojima se sastaju Srbija – Kanada i Njemačka – Kanada.

Igra se veliki okršaj Srbije i Kanade u Manili. Ulog je veliki plasman u veliko finale.

Druga četvrtina

Srbija nakon prvog poluvremena vodi protiv Kanade sa 52:39.

Kanađani su drugi period otvorili trojkom Dorta (18:23), ali odmah na drugoj strani uzvraća Gudurić (26:18), ali odmah naredni napad Aleksander Voker opet pogađa za tri (21:26). U 12.minuti Gudurić koji je vezao pet poena dobija treću ličnu grešku.

U 13. minuti Bogdan pogađa novu trojku za 31:23. Ponovo je Srbija zategla odbranu, Kanađani su bili sve nervozniji. U 15. minuti Srbija prvi put ide na dvocifrenu prednost (33:23). Srbija je igrala pametno. U 16.minuti rezultat je bio 36:28. U 17. minuti sudije ne sviraju treći faul Gildžesu-Aleksanderu, a onda Beret pogaša za tri (33:38), ali Ognjen Dobrić odgovara trojkom za plus 8 (41:33). Dvije minute do kraja Milutinov zakucava za novih plus 10 (45:35).

Sjajan finiš srpskog tima, Kanađani su bili u nokadaunu nakon treće lične greške Gildžusa Aleksandera i tehničke za klupu Kanade.

Na odmor se otišlo pri rezultatu 52:39 . Bogdanović je imao 15 poena, Dobrić 10, a Milutinov 11 poena.

Prva četvrtina

“Orlovi“ nakon prvih 10 minuta vode 23:15.

Srbija je fantastično otvorila susret, povela je sa 8:1 uz trojke Bogdanovića i Dobrića, ali Kanada onda pravi seriju od 8:0. Od tada su se ekipe smjenjivale u vođstvu. U ranoj fazi utakmici Šej-Gildžus Aleksander je napravio dvije lične i morao je van parketa.

U 7. minuti je rezultat glasio 15:13 za Srbiju nakon ofanzivnog skoka Bogdanovića. Uslijedila je nova kontra, Nikola Jović je pogodio za 17:13. Kanađani su bili u problemima u tim trenucima. Bogdanović u 8. minuti pogađa bacanja i to je bilo plus 6 za “orlove“ (19:13).

U 9. minuti Srbija ima 21:13 nakon kontre Avramovića. Fantastičan početak srpskog tima. Nakon prvog perioda Srbija vodi sa 23:15.

Bogdanović ima 8 poena, Dobrić 5, a Nikola Jović i Avramović po 4.