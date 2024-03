Sjajni Dončić i Irving u velikoj drami srušili Jokićev Denver

Veliki večerašnji derbi NBA lige između Dalasa i Danvera pripao je Meveriksima (107:105).

Briljirao je Luka Dončić koji je zaustavio Jokićeve Nagetse. Bila je to dramatična utakmica koja je riješena u posljednjim sekundama.

O samog starta gledali smo egal meč. U prvom dijelu je domaće predvodio Luka Dončića koji je do odmora imao već 23 poena. Na drugoj strani Jokić nije bio previše poenterski raspoložen, imao je 8 poena, a poluvrijeme je završeno rezultatom 61:58 u korist Nagetsa. I u trećoj dionci velika borba, Jokić nije bio na nivou, ali je uspio da dođe do 14 poena, 9 skokova i šest asistencija. U posljednjih 12 minuta se ušlo pri rezultati 85:79 za Dalas.

Početkom posljednjeg perioda Mevsi su otišli na plus 9, a vrlo brzo je bilo u plus 12 tako da su došli na prag pobjede, no tako nisu mislili gosti koji su tri minute do kraja prišli na minus 3 (98:101), a minut kasnije samo poen prednosti za domaćine.

U finišu prava drama. Jokić poenima donosi izjednačenje svom timu (102:102), a onda je uslijedila trojka minut prije kraja za 105:102. Pogodio je Džamal Marej. Ipak, Mevsi uzvraćaju istom mjerom i na semafaru je 105:105.Dončić je pogodio trojku, a onda Denver ne koristi napad (Marej), da bi onda Irving u posljednjoj sekundi pogodio za veliku pobjedu 107:105.

Prvo ime susreta je bio oporavljeni Luka Dončić. Slovenac je susret okončao sa 37 poena, 9 skokova i 3 asistencije. Veliku pomoć je imao u Kajri Irvingu koji je ubacio 24 poena.

Na drugoj strani, njegov veliki Dončićev prijatelj Nikola Jokić je upisao 16 poena, 11 skokova i 7 asistencija. Najefikasnije je bio Džamal Marej sa 23 poena, dok je Majkl Porter dodao 20 poena.

Denver je trenutno drugi na Zapadu sa skorom 47-21, dok su Maveriksi osmi sa učinkom 39-29.

