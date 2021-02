Sjajni Partizan nadoknadio 18 poena zaostatka i srušio Lokomotivu

Katastrofa u prvom poluvremenu, a u drugom – rapsodija! Uspjeli su crno-bijeli da naprave nevjerovatan preokret i da savladaju Lokomotivu na svom parketu, iako su u jednom momentu imali zaostatak od čak 18 poena.

Dobrom igrom u odbrani u drugom poluvremenu, dijametralno suprotnom u odnosu na onu iz prvog, beogradski klub je uspeo da upiše pobjedu i to kakvu - 71:69!

Prvo je Perkins na 32 sekunde do kraja pogodio trojku za izjednačenje, a onda je Markus Pejdž oteo loptu gostima. Partizan je imao napad za pobjedu. Perkins je na kraju bio apsolutni heroj! Pogodio je za dva poena na četiri sekunde do kraja.

Mnogo je znoja moralo da bude proliveno kako bi do preokreta došlo i tako produžetka nade za plasman u narednu fazu. Za to će biti potrebna pobjeda protiv Trenta u narednom kolu, koje je na programu tek za mjesec dana, zbog obaveza klubova u domaćim kupovima. Ali uz igru kakva je prikazana u drugom poluvremenu, Partizan bi morao da izađe na teren u svakom narednom meču.

Za razliku od uvodnih 20 minuta kada je odigrana katastrofalna odbrana, crno-bijeli su u drugom poluvremenu zablistali. Lokomotiva ništa nije mogla da pogodi, iako se igralo veoma brzo. Sa druge strane, crno-bijele je konačno krenuo šut, pa je sve bilo dosta lakše. Procijenti su porasli, razlika se topila i ostvarena je ogromna pobjeda. Možda i jedan od najvećih preokreta u Evrokupu od kako ovo takmičenje postoji.

Prva četvrtina krenula je serijom Lokomotive, koja je u jednom trenutku došla do osam poena prednosti, ali je Partizan preko raspoloženih Pejdža i Tomasa uspjela nekako da se povrati i da uvede meč u egal. Igralo se koš za koš, gosti jesu vodili, ali nisu mogli da se odlijepe puno rezultatski.

To su uspjeli da učine na početku druge dionice, koja je defanzivno bila katastrofalna po crno-bijele. Za razliku od prve, Partizan u nastavku nije služio na šut, pa su gosti vrlo brzo uspjeli da dođu do tada maksimalnih 18 poena razlike. Tada je "proradio" Markus Pejdž koji je sa dvije trojke ipak Partizanu dao kakvu-takvu nadu pred drugih 20 minuta.

Drugo poluvrijeme donijelo nam je neki novi Partizan na parketu. Sa druge strane, gosti nisu mogli ništa da pogode i razlika je polako, ali sigurno počela da se topi. Crno-bijeli su igrali fantastičnu odbranu i uspjeli su da svedu Lokose na samo četiri poena za šest minuta. Samim tim, pred sam kraj su prišli na dva posjeda zaostatka. Toliko je i bilo pred posljednjih deset minuta, jer su momci iz Krasnodara imali četiri poena razlike.

Četvrta dionica donijela nam je ponovo čvrstu igru na obje strane. Nije mogao Partizan ništa da pogodi, ali nije to mogla ni Lokomotiva. Djelovalo je da će Rusi prelomiti meč na pet minuta pred kraj, ali je Partizan preko Perkinsa na 30 sekundi pred kraj došao do izjednačenja preko Perkinsa. Loptu je ukrao Markus Pejdž poslije minuta odmora gostiju, pa je Partizan imao napad za pobjedu. Odlučio se Perkins na šut, pogodio je, pa je veliko slavlje moglo da počne, pošto Rusi za preostalo vrijeme nisu mogli do koša.

(Telegraf.rs)