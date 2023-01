Skandal u Australiji: Napali košarkaša i razbili mu glavu (VIDEO)

​Centar Brizbejn Buletsa Heri Froling doživio je frakturu lobanje i potres mozga nakon napada na njega.

Brizbejn Buletsi su pobijedili Ilavara Hokse na gostovanju i ceh je platio njihov centar Heri Froling koji neće igrati do kraja sezone 2022/23.

On je napadnut ovoga vikenda, tačnije u nedjelju ujutru kada je zadobio ozbiljne povrede glave: frakturu lobanje i oštećenje mozga.

On je hitno operisan u brizbejnskoj bolnici "Princ Čarls" i u stalbilnom je stanju, prenosi b92.

U utorak popodne, 19-godišnji muškarac je uhapšen u Novom Južnom Velsu, objavila je policija u Brizbejnu, a istraga napada na Herija Frolinga i dalje je u toku.

A teenager has been arrested over an alleged one punch attack in Wollongong which landed a basketball player in hospital. Rising @NBL star Harry Froling had been out celebrating a win when he was hit and has since had to undergo brain surgery. https://t.co/vcyXz8wCAn #7NEWS pic.twitter.com/LDfy2cvsbn