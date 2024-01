Skandal u NBA ligi: O’Nil Nurkića nazvao "mekušcem", on mu odgovorio "Šekiloviću"

U medijima se pojavila informacija da bi Jusuf Nurkić mogao da tuži Drejmonda Grina, što je potpuno izbacilo iz takta legendarnog Šekila O'Nila.

"Ne znam je li istina ili ne, ali želim da se obratim Jusufu Nurkifu… Nurkiću, kako god se zoveš. Priča se o podizanju prijave protiv Drajmonda Grina. Imam problem s tim. To samo pokazuje kakav si mekušac. Uništićeš sve ono što sam ja napravio od visokih košarkaša", kazao je O'Nil i dodao:

"Razlog, gospodine, što te je Drejmond udario je taj što zna da mu nećeš uzvratiti. Mekušac si što si uopšte pomislio da podigneš tužbu. Ovo je nešto što bih ti rekao u lice ako bih te vidio. Ne možeš da tužiš nekoga, samo moraš da podigneš svoje veliko du*e i nekom uzvratiš udarac. Šta misliš o tome, mekušac?"

