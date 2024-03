Skandal za skandalom: Suspendovana još trojica srpskih košarkaša

Poslije doživotne suspenzije koju je zbog namještanja mečeva dobio Marko Radonjić, još trojica srpskih košarkaša dobilo je kazne po istom osnovu.

Zbog učešća u nedozvoljenim radnjama u sa vezi klađenjem kažnjeni su Aleksandar Ilikić, Ljubomir Čampara i Nikola Pavlović, ali je njihova sankcija je blaža.

Oni su dobili suspenzije od FIBA, objavljeno je na zvaničnom sajtu ove organizacije.

Radonjić je doživotno izbačen iz košarke, a dok će Čampara biti kažnjem do avgusta 2025, Ilkiću do juna 2028, a Pavlović je dobio kaznu čak do jula 2031. godine.

Ova kazne odnose se na igračku karijeru, trenersku karijeru, bilo kakvu funkciju u košarkaškim klubovima u pomenutom periodu.

