Skandalozna provokacija Jusufa Nurkića: Majicom veličao vojnike iz devedesetih

​Jusuf Nurkić, bosanskohercegovački košarkaš koji nastupa za Portland Trail Blazerse, ali je trenutno povrijeđen, obukao je majicu sa imenima poginulih vojnika iz ratova devedesetih, koji u bh. javnosti imaju status heroja.

Zanimljivo je da na početku utakmice nije pokazivao majicu jer je imao preko duks, ali ga je tokom meča skinuo.

Na društvenoj mreži Facebook podijelio je video na kojem veliča rat u Bivšoj Jugoslaviji, konkretnije u Bosni i Hercegovini pa sluša i pjeva kasidu “Devet heroja”.

Reč je o kasidi posvećenoj devetorici vojnika Armije Republike Bosne i Hercegovine odlikovanih najvećim ratnim odličjem (U BIH), Ordenom heroja oslobodilačkog rata, među kojima su general Izet Nanić, Hajrudin Mešić, Safet Hadžić, Safet Zajko, Mehdin Hodžić, Midhat Hujdur, Adil Bešić, Nesib Malkić i Enver Šehović.

Inače, Izet Nanić bio je komandant 505. bužimske brigade Armije R BiH, a navodno postoje video materijali na kojima se vidi da pripadnici tog odreda vrše zločine nad civilima.

"Heroji koji su ubijali Srbe u Bosni, nevine žene i decu, ovo je provokacija za Jokića i Srbe koji gledaju utakmicu. Ovo je miješanje sporta sa ratom i politikom, potpuno nepotrebno. Nadam se da će neko iz NBA lige reagovati, ovo je strašno“, napisao je jedan od korisnika Twittera.

"Heroes" who killed the Serb people in Bosnia, innocent people and children, this is a provocation for Jokic and the Serbs who watch this game. This is mixing sports with war and politics, completely unnecessary. I hope the NBA will do something about this, this is terrible.