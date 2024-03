Skariolo se dogovorio sa Španijom na još četiri godine

Serđo Skariolo i košarkaška reprezentacija Španije imaju jednu od najuspješnijih saradnji u istoriji sporta. I najdužih, a po inofrmacijama madridskog AS-a, trajaće barem još četiri godine pošto su se italijanski strateg i čelnici Košarkaškog saveza Španije dogovorili o produžetku saradnje.

U svom prvom mandatu kao selektor Skariolo je Špancima donjeo srebro na Olimpijskim igrama 2012. u Londonu, dok je u drugom, započetom 2015. godine, Španiju učinio svjetskom košarkaškom silom. Osvojen je Mundobasket 2019. u Kini, treće mjesto na Olimpijskim igrama u Riju 2016, a Evropa je pokorena četiri puta, uz jednu bronzu.

Uspešan niz osvajanja medalja Skariolo će pokušati da nastavi na predstojećim Olimpijskim igrama u Parizu, ali prvo će morati da obezbijedi vizu za učeše na najvećem sportskom događaju. Protivnici poput Libana i Angole, te Bahama, Poljske i Finske, ne bi trebalo da budu kamen spoticanja za Crvenu furiju.

"Možda nismo toliko talentovani kao nekih prethodnih godina ili kao što ćemo biti talentovani u godinama koje tek dolaze, jer imamo fantastičnu mladu generaciju, ali u ovom momentu uživamo u takmičarskom procesu sa ovim igračima koji su vrlo posvećeni Španiji. Naš cilj je da uvek održavamo pobednički mentalitet", izjavio je Skariolo u januarskom intervjuu za ’’Mozzart Sport’’.

Upravo je nadolazeća generacija, koja bi trebalo da stupi na scenu nakon Igara u Parizu, jedan od glavnih razloga zašto su Španci insitirali na novom ugovoru za trenera iz Breše, navodi AS. Momci poput Huana Nunjeza, Izana Almansa, Babe Milera, Adaja Mare, Lukasa Langarite smatraju se svetlom budućnošću španske košarke, a teško da ima boljeg čovjeka da ih vodi od nekoga ko ima kontinuitet i šampionski mentalitet.

Jedina prepreka Skariolovom ostanku na klupi Španije mogla bi da bude promjena predsjednika Saveza, odnosno odlazak Elise Agilar sa te pozicije, što je malo vjerovatno jer madridski list piše da će upravo ona najvjerovatnije biti jedini kandidat na predsjedničkim izborima 20. maja.

